لبنان الحر

أشار رئيس تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​ريشارد قيومجيان​ إلى أن "الأمور ذاهبة نحو الإنهيار التام، وقريباً سيتم رفع الدعم عن السلع في حين أن المواطن يتخبط بأزمات لا تحصى".

صوت لبنان

قدم رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع كل الاحترام والتقدير لعمل كل الجسم الطبي والتمريضي والاستشفائي والصيدليات، انطلاقاً من الضغط الذي عاشوه منذ أكثر من ثمانية أشهر لغاية الآن إثر انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "البعض ينسى الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي".

radio orient

رأى مفتي ​الجمهورية​ السابق محمد رشيد قباني​ أنه "كان من العجيب أنّ الاعتداء على مسجد العارف بالله إبراهيم ابن أدهم في جبيل حصل قبل يومين ولا أحد عنده علم بما حصل فيه، وأنّ دوائر الأوقاف و​القوى الأمنية​ لم تبلغ أو تتبلغ شيئاً عن الحادثة.

اذاعة النور

أوضحت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​، "أننا بمجلس الوزراء​ أخذنا قراراً للقيام بالتحقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​ لأننا لا نعرف حقيقية الأرقام من خسائر واحتياطات والناس لا تعرف ماذا حصل بودائعها.

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، أن "العقوبات على رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ليست منعزلة. فإذا ربطنا الأمور بشكل منطقي وموضوعي، فالعقوبات تنفذ داخلياً منذ أشهر وحملة الاغتيال السياسي وشيطنة التيار ورئيسه ليست منعزلة.