الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان مصارف "متمرّدة" على تعاميم مصرف لبنان كتبت "القزي": في الفترة المُمتدة بين 1 تموز 2019 حتى تاريخه، أصدر مصرف لبنان 8 تعاميم أساسية. الجهة التي ترسل إليها هذه التعاميم هي المصارف التجارية والمؤسسات المالية العاملة، الخاضعة لقانون النقد والتسليف. وهذا القانون يُلزمها بالامتثال إلى تعاميم المركزي، لا أن تختار منها ما تُطبّقه وما تتجاهله. لكنّ وجود القانون لا يعني أنّ المصارف تلتزم بقرارات السلطة النقدية، فعلى العكس من ذلك، هي نَمَت إلى درجة أنّها باتت تعتبر نفسها أسمى من أي محاسبة، لا تُطبّق سوى ما يُناسب مصلحتها. وإجمالاً، المصارف من "الفئة ألفا"، أي التي تستحوذ على الحصّة الأكبر في السوق، هي العُنصر "غير المُنضبط"، وبعضها لا يبذل أي جُهد لإخفاء مخالفته القوانين، إذ يجاهر أصحابها بأنّهم لن يمتثلوا لتعاميم مصرف لبنان. وأضافت أنّه في مجمل الأحوال، يبقى القطاع المصرفي "سوقاً متمردة".

نداء الوطن/ أكرم حمدان

تناول السّجال الذي حصل بين النائب ابراهيم كنعان ووزيرة العدل ماري كلود نجم حول موضوع التدقيق الجنائي وقال: إنّ "نداء الوطن" علمت أنّ تشاوراً يجري في الكواليس بين عدد من النواب من كتل مختلفة لتحضير صيغة اقتراح قانون لتعديل قانون السرية المصرفية وتحديداً قانون النقد والتسليف ومادته 151 بما يُتيح أو يُسهل عملية التدقيق الجنائي التي لا مفرّ منها على صعيد كلّ الوزارات والإدارات وليس فقط في مصرف لبنان، لأنّها من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، وهي أحد بنود المبادرة الفرنسية، وشرط من شروط مساعدة لبنان من قبل الدول والمؤسسات المالية المانحة.

الديار/ هيام عيد

قالت إنّ معلومات سياسية كشفت، الأسباب الفعلية للتأخير في عملية تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، والتي شكّلت محور محادثات موفد الرئيس الفرنسي إلى بيروت باتريك دوريل، بعدما تلقّت الإدارة الفرنسية تقارير ديبلوماسية متناقضة حول الصعوبات التي منعت ولادة حكومة الرئيس الحريري التي كانت مرتقبة في وقت سريع، والتي لا تأخذ في الاعتبار إلا الحفاظ على المعادلات السياسية القديمة، من دون الأخذ بأية تحوّلات على الساحتين المحلية والأميركية لجهة العقوبات الأميركية الأخيرة بشكل خاص. وأوضحت المعلومات المتداولة في كواليس كتلة نيابية بارزة، أنّ الموفد الفرنسي الذي دقّ ناقوس الخطر من الوضع المالي، كما من الوضع الصحي، لم يتطرّق أمام أي من المسؤولين الذين التقاهم إلى احتمال مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاقتداء بالإدارة الأميركية لجهة البحث بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، وبالتالي، فهو قد حرص على التشديد على استمرار الدعم الرئاسي الفرنسي لكل الجهود التي تبذلها كل القوى السياسية اللبنانية من دون أي استثناء، من أجل الخروج من الوضع الحكومي المعقّد، وذلك بعيداً عن أية مناخات سلبية يجري الحديث عنها في الآونة الأخيرة.

الجمهورية/ محمد أحمد أبو هيما

تحدّث عن أنّ لبنان كان من بين الدول النامية التي طبقّت هذا النموذج الاقتصادي، حيث جرى إشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من القطاعات الاقتصادية التي كانت تملكها الدولة. وللحدّ من معدّلات التضخّم وانهيار العملة الوطنية، رفع البنك المركزي اللبناني الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بشكل كبير، وقامت الدول الخليجية بإيداع مبالغ مالية كبيرة لدى البنك المركزي مكّنته من التدخّل بحزم في الأسواق لتثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وأضاف أنّ لبنان اليوم لا يتمتّع بالبنى التحتية الحديثة، وإنّ الاستقرار المالي، والنظام المصرفي الرصين، والمدخرات والتدفقات المالية، والاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، كل ذلك لم يساهم في تجنيب اللبنانيين الكارثة المالية التي يمرون فيها اليوم. لذلك، فإنّ حاجة لبنان إلى نموذج اقتصادي جديد، هو أكبر من حاجته لمساعدات مالية. والإصلاح الاقتصادي كفيل بجذب تحويلات مالية كافية لإعادة الاستقرار النقدي المنشود.