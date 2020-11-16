الوكالة الوطنية للإعلام

دبوق: لاحترام قرار التعبئة حفاظاً على السلامة العامة

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن منطقة صور سجلت خروقات متعددة لقرار التعبئة العامة، حيث شوهدت السيارات تصول وتجول في الشوارع، رغم تسطير القوى الأمنية محاضر ضبط في حق أصحابها. واتخذ رئيس البلدية حسن دبوق قرارات صارمة بعدم التجوال وإقفال المحال التجارية في المدينة، حيث أقفلت شرطة البلدية مداخل المدينة ومنعت الدخول والخروج منها إلا في الحالات الطارئة للحد من انتشار الفيروس. ودعا دبوق المواطنين إلى "احترام القوانين والتعبئة العامة والعمل بها حفاظاً على السلامة العامة، لأن فيروس كورونا ليس مزحة، فعلينا أن نكون على قدر المسؤولية كي لا نقع بالمحظور".

وكالة الأناضول

أردوغان: سيتم تعويض أصحاب الممتلكات من القبارصة الروم بـ"مرعش"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه سيتم تعويض أصحاب الممتلكات من القبارصة الروم في "مرعش" التي أعيد افتتاحها في جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الرئيس أردوغان إلى منطقة مرعش الساحلية التي كانت مغلقة منذ 46 عامًا، في إطار زيارة رسمية إلى قبرص التركية، الأحد.

وقال أردوغان: "بمجرد دخول اللجنة الخاصة بالأموال غير المنقولة في منطقة مرعش، يمكن لمن في الشطر الجنوبي التقدم إلى اللجنة والحصول على التعويضات".

وشدّد الرئيس التركي على أن "الإبقاء على المنطقة مغلقة وحرمان الشعب من جمالها، يبعث على التساؤل".

وأكّد أن "تركيا قررت اتخاذ الخطوة المناسبة في هذا الصدد، فالمجتمع الدولي لم يلتفت إلى قبرص التركية أبدًا في ما يتعلق بالتقاسم العادل".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "الوزيران ناقشا بالتفصيل تنفيذ البيان المشترك لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا حول وقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العدائية في أقليم قره باغ". كما تطرق الجانبان إلى "التنسيق بشأن تمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وتنظيم عملها على الأرض".

وأكد الوزيران على الحاجة للمنظمات الدولية في الإقليم، مثل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجانب اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في مرحلة ما بعد الصراع وحل المسائل الإنسانية.