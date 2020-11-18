الديار 16/11/2020

عائدات العراق من "ترانزيت" الطائرات نحو 120 ألف دولار يومياً

وجه وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي لجنة الترانزيت بوضع شروط جديدة لعبور الطائرات عبر الأجواء العراقية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيراً إلى أن أجر كل طائرة يبلغ 450 دولاراً. وأن عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك لافتاً إلى أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء. ويعني ذلك أن عائدات العراق من ترانزيت الطائرات تبلغ يومياً نحو 120 ألف دولار.

النهار 16/11/2020

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم خطوة تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة

شكل 15 اقتصاد آسيوياً أكبر منطقة تجارة حرة في العالم في صفقة تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة التي انسحبت من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادئ في ظل رئاسة دونالد ترامب. توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة إقليمية في هانوي، شكل ضربة جديدة للمجموعة التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما وانسحب منها خلف ترامب في2017. ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة.