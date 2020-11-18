TL

خمسة أيام تفصلنا عن إحياء الذكرى السابعة والسبعون لاستقلال لبنان مثلما يكتمل بعد خمسة أيام شهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة هي السابعة والسبعين منذ استقلال لبنان ولم يضف اجتماع عصر الإثنين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.

المنار

لا داعي للتحليل ما دام أن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أعلنها صراحة من باريس بأن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية محكوم بالشروط الأميركية بل التعطيل الأميركي، فبات اللبنانيون أمام خيارين: إما الاستجابة لتلك الشروط ومضي البعض بالتعطيل، أو الاستجابة للحاجة الوطنية الملحة والعمل جميعاً على تشكيل حكومة مطابقة للمواصفات الوطنية.

nbn

الإقفال العام في يومه الرابع لم تختلف وقائعه عن الأيام الثلاثة السابقة: إلتزام هنا .... وتفلت محدود هناك ... وخروقات فاضحة هنالك على نحو مشهد زحمة السيارات التي رصدت اليوم في غير منطقة وشارع ولا سيما في العاصمة وضواحيها.

mtv

بسهولة فائقة يمكن لمس فرحة انتصار تولدت لدى المنظومة السياسية عندنا إثر المعطيات التي أذيعت عن مضمون لقاء بومبيو ماكرون. إذ ركز إعلام المنظومة على أن اللقاء جاء في إطار رفع العتب، لأن الوزير بومبيو بات ينتمي إلى إدارة راحلة.

NTV

على مرمى سنة واحدة من هنا وعلى بعد نصف الكون كانت مدينة هوبي في ووهان الصينية تسجل في مثل هذا التاريخ أول أوجاع العالم وتصدر إشارات وعوارض ستلف الكرة الأرضية في ما بعد معلنة الحرب العالمية الكبرى بسلاح وبائي فتاك.

OTV

مقدمة الدستور تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، والمادة 95 التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. المادة 53 التي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تؤكد أن على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

LBC

كل ما يهم اللبنانيين من موضوع التدقيق الجنائي في المصرف المركزي هو أن يعرفوا أين ذهبت أموال دولتهم ومن استفاد منها. لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل ورئيس لجنة المال والموازنة تركز النقاش فيه على إنفاذ قرار مجلس الوزراء المرتبط بالعقد الذي وقعته الحكومة والذي أصرت عليه ماري كلود نجم مطالبة الرئيسين عون ودياب بتوجيه رسالة حاسمة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلبان منه بموجبها تسليم الأجوبة التي تحتاج إليها شركة alvarez& marsal فوراً.

الميادين

أعلنت عدة ولايات أميركية كبيرة قيوداً صارمة جديدة لمكافحة جائحة كورونا، وحذر الرئيس المنتخب جو بايدن من خطر وفيات جديدة، وسط دعوات في تركيا لاتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الجائحة.

الجزيرة

السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما تؤكد أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب "يعيق الانتقال السلس للسلطة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن".

العربية

أطلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، طلقة تحذيرية، يوم الاثنين، ضد سحب المزيد من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق في الوقت الذي يعد فيه البنتاغون أمراً للقيام بذلك.