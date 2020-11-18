لبنان الحر

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14-11-2020 و15-11-2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني حالات إيجابية.

صوت لبنان

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن​ الداخلي​ إلى أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة من تاريخ 14 تشرين الثاني 2020 ولغاية ​الساعة​ 8:00 من صباح 17 تشرين الثاني 2020، بلغت 10479 محضراً لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن ​وزارة الداخلية والبلديات​، منعاً لانتشار فيروس ​كورونا​ المستجد".

radio orient

دعا قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان، في بيان، إلى "زيادة رواتب أطباء المستشفيات الحكومية، وبدل معاينات الأطباء عموماً في العيادات والمراكز الطبية والمستوصفات والمستشفيات الخاصة، نظراً لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والمواد والمستلزمات الطبية والعيادية".

اذاعة النور

أجرى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ ​علي الخطيب​ اتصالاً بسفير ​الجمهورية العربية السورية​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​، معزياً بوفاة نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​وليد المعلم.

صوت المدى

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيتش​ وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان وسبل تعزيز التعاون القائم بين ​الأمن العام​ ومؤسسات ​الأمم المتحدة​.