شرع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في إصدار تشكيلة تعيينات مهمة لأعضاء فريقه الخاص في البيت الأبيض وأعلن رسمياً أسماء تسعة من الأعضاء الرئيسيين في طاقمه داخل البيت الأبيض.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيّف، استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرك في غضون أسابيع ضد موقع نووي إيراني.

ردّت الحكومة الإيرانية، على تقارير "نيويورك تايمز" وقالت إن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد بردٍّ ساحق.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن سحب قسم من قواتها من أفغانستان والعراق قبل انتهاء عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

تعهّد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن، مشارفاً على الاعتراف بخسارة دونالد ترامب الذي يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسة.

أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوير، أن طرفي النزاع في كراباخ تبادلا حتى الآن جثث 208 قتيل سقطوا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

أحبط الأمن التركي هجوماً إرهابياً كان يستعد أحد السوريين لتنفيذه في ولاية ماردين في جنوب شرق البلاد.