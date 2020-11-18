أعلنت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج رفضها مجدداً الانسحاب من مواقعها حول مدينة سرت قبل انسحاب قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

أطلقت مساء أمس صواريخ في اتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وتزامن هذا الهجوم مع إعلان واشنطن أنها ستسحب 500 من جنودها من العراق ليبقى فيه فقط 2500 جندي.

عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ مساء أمس، عن عودة العلاقات مع إسرائيل والتنسيق الإمني بين أجهزتها الأمنية.