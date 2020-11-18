نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

تناولت انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على أصحاب المؤسسات السياحية والتجارية وقالت إنّهم في حالة ضياع وترقّب لما ستؤول إليه التعويضات المنتظرة. وقالت إنّ كلّ الشركات تنتظر من الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤوليتها وشركات الضمان أن تسدّد التعويضات لترمّم محالها وتطلق العنان مجدداً لعملها. ونقلت عن الأشقر وهو من بين أصحاب المؤسسات المتضررة من كارثة المرفأ، قوله: "مهندساً يدخل وخبيراً يخرج ولم نلمس أي نية حتى الساعة للتعويض. فلا نعلم بأية عملة سنتقاضى في التعويض، ولا كيف، إذ إنّ الأمور قيد الدرس على ذمّة الخبراء في التأمين". فالمؤسسات السياحية تعوّل على صدور نتائج التحقيق، كي يتم وضع حدّ للحجج التي تتذرّع بها شركات التأمين لعدم الدفع، كما شدّد على "دور وزارة الإقتصاد الوصيّة المباشرة على قطاع التأمين، لمساعدة المتضررين للحصول على حقوقهم.

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان: "ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة" كتبت القزي: ستة أشهر، هي المُهلة التي تحتاج إليها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد من هم الـ23% من الأفراد الذين أصبحوا في خانة "الفقر المُدقع". مدّة طويلة سيستغرقها العمل، بسبب غياب البيانات المطلوبة والنقص في أعداد المتطوّعين، ولكنّها ستؤثّر سلباً في تحديد المُحتاجين، وبالتالي توجيه المساعدات لهم في ظلّ الأزمة المتفاقمة، أمّا تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) فتشير إلى أنّ نسبة الفقراء من السكان في لبنان ستصل إلى 55% في عام 2020 مقارنةً بـ 28% في العام السابق، وأنّ نسبة من يُعانون من فقر مُدقع سترتفع من 8% إلى 23%، أي أنّ إجمالي الفقراء قد يبلغ 1.1 مليون نسمة حسب خط الفقر الأدنى، و2.7 مليون نسمة حسب خطّ الفقر الأعلى. واستناداً إلى التقرير، يُتوقع أن يزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع بـ 750 ألف شخص.

الأخبار/ هديل فرفور

تحدّثت عن موضوع الإقفال العام وقالت: مع الإقرار بأنّ وضع الناس لا يحتمل إقفالاً طويلاً بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن قرار الإغلاق لم يأتِ إلا لأن القطاع الصحي وصل إلى شفير الانهيار وسط استمرار الأرقام المرعبة للإصابات والوفيات. وعليه، ليس من صلاحية وزير الداخلية أن يقدم وعوداً باستثناء أي قطاعات من الإغلاق في ظل أزمة صحية لم يسبق لها مثيل. لكن تصريح الوزير فهمي أمس، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، يوحي بعدم حاجة أصحاب المصالح إلى استئناف أعمالهم سراً، مع تبرّعه بإعادة النظر في الإقفال العام يوم الجمعة واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح.

الشرق/ يحيى جابر

قال إنّ المراوحة الداخلية تستمر، ولا شيء ينبئ بولادة الحكومة في المدى المنظور واللبنانيون ينتظرون على أحر من الجمر مغادرة تصريف الأعمال وولادة حكومة مطلوبة وبإلحاح، تحظى بثقة اللبنانيين، وتوفّر لهم كل مستلزمات العيش الكريم والأمن والأمان الصحي والاقتصادي والمالي، وأضافت أنّ الخارج الدولي والإقليمي يؤكّد، يوماً بعد يوم، غيرته على لبنان، أكثر من العديد من مسؤوليه، الذين يتبارون بالمزايدات وتبادل الاتهامات وتسجيل المواقف الكلامية. كذلك قالت أنّ ما لاشك فيه، أنّ دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط تشكيل الحكومة اللبنانية المطلوبة، زاد من حدّة العقد والعراقيل.