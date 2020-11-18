روسيا اليوم

ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس. وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير". وأضاف "وعليه، فإنه اعتباراً من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديراً لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية". وزعم ترامب في تغريدته أن انتخابات 3 نوفمبر "شهدت تزويراً ومخالفات كبيرة"، فضلاً عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز. وكانت وسائل إعلام أميركية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهماً بالتزوير تشكك في فوز بايدن. ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأميركية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير.

ynet

إسرائيل تقول إن الضربات الجوية في سوريا أصابت أهدافاً عسكرية سورية وإيرانية

قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل شنت غارات جوية على أهداف سورية وإيرانية في جنوب سوريا، الأربعاء ، بعد زرع عبوات ناسفة في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في "عدوان إسرائيلي". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته استهدفت الجيش السوري وفيلق القدس الإيراني، وأصابت منشآت تخزين ومجمعات عسكرية وبطاريات صواريخ أرض - جو سورية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان "كانت هذه ضربة قوية". وأضاف "هاجمنا أهدافاً قرب الحدود وعلى طول الطريق الى منطقة دمشق بما في ذلك مركز قيادة مركزي للقوات الإيرانية منتشرة بالقرب من مطار العاصمة ومجمع سري يضم زواراً إيرانيين رفيعي المستوى جنوب المدينة مباشرة." وقال زيلبرمان إن الهجوم على المجمع كان لإرسال رسالة مباشرة. وقال "تم تعزيز نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في الشمال ونحن مستعدون لكل ما قد يأتي بعد ذلك".

china daily

تشي يقترح حلولاً لمكافحة كوفيد -19 وإنعاش الاقتصاد العالمي

بكين - طرح الرئيس تشي جين بينغ المقترحات التالية لتعاون بريكس للتغلب على التحديات العالمية بما في ذلك جائحة كوفيد -19 والركود الاقتصادي العالمي ، عندما ألقى كلمة أمام قمة البريكس الثانية عشرة يوم الثلاثاء في بكين عبر رابط الفيديو:

التمسك بالتعددية وحماية السلام والاستقرار العالميين؛

تعميق التضامن والتعاون في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 بشكل مشترك؛

التمسك بالانفتاح والابتكار لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي؛

إعطاء الأولوية لمعيشة الناس وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم؛

التمسك بالتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وتعزيز التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة.