الوكالة الوطنية للإعلام

سفير بريطانيا بعد لقائه وزني: من الضروري تشكيل حكومة جديدة ومن المهم أن تضطلع حكومة تصريف الأعمال بمسؤولياتها وتحضر موازنة 2021استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ. وتم البحث في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وبعد الاجتماع، صرح رامبلينغ بالآتي: " لقد ناقشنا مسائل مهمة جداً، بخاصة تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حالياً في البلاد. من الضروري جداً أن تتشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وحتى يتم ذلك، من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل. كما تناولنا موضوع الدعم وشددت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة، وطبعاً تحدثنا عن أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان".

وكالة الأناضول

بوتين يحذر من مخاطر تفاقم الوضع الأمني بالشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، وركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص. وقال بوتين، في خطاب ألقاه أمام قادة مجموعة "بريكس"عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إنه "لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي. وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعباً". وتابع قائلاً: "يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

برلين: بايدن قد يعيد النظر في خطط خفض القوات الأميركية بألمانيا

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد يعيد النظر في خطط إجراء خفض كبير في عدد القوات الأميركية في ألمانيا. ونقل موقع "ذي إيكونوميك تايمز" عن الوزيرة الألمانية قولها: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة". وتابعت "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط. وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماماً أم مجرد تعديل أجزاء منها". وكانت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب قد أعلنت خلال الصيف، سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجي" لقواتها في أوروبا.