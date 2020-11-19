التقرير الأخير عن عمليات التفتيش النووي الإيراني يكشف عن مخاوف متعددة - سايمون هندرسو – 16 /11 /2020

أشار فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أنه يريد العودة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» والقيود الكثيرة التي تفرضها على الأنشطة النووية الإيرانية حال توليه منصبه، لكن التقرير الأخير لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يُظهر أن برنامج طهران يمضي قدماً على أي حال. وحتى إذا نجحت الإدارة الأمريكية المقبلة في إعادة العمل بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» بشكل أو بآخر، فمن المحتمل أن تكون الاتفاقية مختلفة نوعاً ما. لقد ظهرت مجموعةٌ من القضايا المثيرة للقلق في التقرير ربع السنوي الأخير لمفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذين يراقبون التزام إيران بـ خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وقد نتجت هذه القضايا جزئياً عن قرار طهران عام 2019 بالتوقف عن الامتثال لبعض القيود على أنشطتها النووية بعد أن أعلنت إدارة ترامب انسحابها من الاتفاق. باختصار، إن هذا التقرير مقلق للغاية، خاصة لأنه صدر بعد أسبوعين من كشف إيران عن مقطع فيديو لشبكة أنفاق متقنة معدّة للصواريخ التي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. ومثل هذه الصواريخ غير مشمولة بـ خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الأمر بالنسبة لتدخلات إيران العسكرية العديدة في المنطقة. وأخيراً، لا يمكن الاستهانة بالمهمة التي تواجه الإدارة الأمريكية المقبلة في التوصل إلى اتفاقية جديدة فعالة مع طهران.