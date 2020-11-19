لبنان الحر

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

صوت لبنان

دعا نقيب الأطباء شرف أبو شرف الى التعاون بين الدولة والقطاع الطبي والمواطنين من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا موضحا انه علينا التعايش مع الوباء خصوصا في غياب الدواء واللقاح الخاص به على الأقل في الأشهر الستة المقبلة.

radio orient

تلقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ برقية من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هنأه فيها بالذكرى الـ 77 للاستقلال، مؤكدا على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي ومبديا تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.

اذاعة النور

كشفت قوى الامن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم 18-11-2020 هو 13359، منعاً لانتشار فيروس "كورونا".

صوت المدى

أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في ​رئاسة الجمهورية​، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة "​كورونا​" واستنادا الى قرار ​الاقفال​ الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى ​الاستقلال​، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في ​مجلس النواب​ و​مجلس الوزراء​.