أعلنت حكومة إقليم تيغراي الإثيوبي المتمرد،عن رفضها القاطع الاستسلام أمام الحملة العسكرية التي تديرها حكومة أديس أبابا الاتحادية بهدف استعادة السيطرة على الإقليم. وذكرت أن قواتها تحقق انتصارا تلو آخر وتمكنت باستخدام بنادق كلاشنيكوف فقط من "الاستيلاء على دبابات وراجمات صواريخ ومدافع ثقيلة ومعدات قتالية أخرى. وشددت على أن شعب تيغراي لم ولن يستسلم أمام أي معتد، مضيفا أن قوات الإقليم على دراية تامة بشأن الأهداف المختارة" وبإمكانها إنهاء الحرب بالانتصار في أي وقت تشاء.

فتحت محكمة في تركيا دعوى قضائية ضد 30 مسؤولا مصريا رفيع المستوى، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بمزاعم حول ممارسة التعذيب. وأكدت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه الدعوى قدمها إلى محكمة تشاغليان في اسطنبول المواطن المصري، عمر جمال إبراهيم، المقيم حاليا في تركيا، وقد ادعى فيها أنه اعتقل خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر عام 2013 وأمضى ثلاث سنوات وراء القضبان. وقالت المحامية إن موكلها الذي كان حينئذ طالبا جامعيا احتجز في أربعة مراكز احتجاز وسبعة سجون ومقرين للاستخبارات.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تساوم على أمنها القومي وإن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران.واعتبر " أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن بلغت مرحلة الهزيمة القصوى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكنها فعل شيء سوى الاستمرار في الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني .

نشرت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وثائق قالت إنها سرية وتثبت وجود علاقة بين "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز والأجهزة الاستخباراتية السعودية، ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال أحد قادة الحركة في تركيا واستدراجه إلى إيران. وتضمنت الوثائق، المدونة باللغة العربية، دعوات إلى تجهيز سكان مدينة الأهواز (في جنوب شرق إيران) ليكونوا "حاضنة للثورة" وتدريب الأهوازيين خارج إيران، عسكرياً وسياسياً، للعمل داخل إيران في الوقت المناسب، والعمل على إيجاد مراكز بحرية شرق الخليج لتقديم الدعم اللوجستي بعيداً عن الموانئ الإيرانية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف،أن طيران النقل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام الروسية إلى إقليم قره باغ.