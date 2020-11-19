أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق، فيما أشار إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية". وأن "الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية خارج العراق، واكدنا فيه على جدولة الانسحاب".واعتبر إن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء، هو هجوم على الحكومة والشعب".

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، افتتاح منفذ "عرعر" الحدودي مع السعودية,"أمام التبادل التجاري بين البلدين بعد مرور نحو 30 عاماً على إغلاقه.

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن هنالك من يروج لكذبة الاستعمار السعودي في العراق، واصفا هذا الفعل بـ"المعيب",مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية تؤمن "مئات آلاف فرص العمل للعراقيين.

عقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي، وأكدوا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

ذكرت وسائل إعلام ليبيبة أن مكتب النائب العام أحال موظفين بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني إلى المحكمة بتهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة,ولم تشر الأخبار المنشورة إلى هوية هؤلاء الموظفين ومناصبهم، ولا إلى طبيعة المعلومات السرية التي حصلوا عليها.