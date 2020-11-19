الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت أنّه وبعدما كان مصرف لبنان يتولّى دعم قيمة واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 85 في المئة، فإنه أصبح يدعم اليوم 100 في المئة من قيمة تلك الواردات حيث أصدرت جمعية المصارف أمس تعميماً أعلنت فيه أنه "بالاتفاق مع مصرف لبنان، وفي ما خصّ الاعتمادات المستندية لصالح مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، نرجو من المصارف عدم الطلب إلى أصحاب العلاقة توفير نسبة الـ15 % نقداً بالعملات الأجنبية، بل قَيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديكم إن وُجد، أو قبول تحويله من مصرف آخر إلى مصرفكم، أو أن يوفّره العميل بواسطة شيك بالعملات يضعه في الحساب لديكم.

اللواء/ عمّار نعمة

تناول موضوع التدقيق الجنائي وقال إنّه مطلباً فرنسياً، وهو شكل أحد أركان الورقة الاصلاحية للحكومة ولا يمكن الحصول على أية مساعدة خارجية من دونه. من هنا، يلفت البعض النظر إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يجب أن يخشى تحوله إلى كبش فداء كون الأمر مغطى من قبل السلطة اللبنانية، كما أن التدقيق يمكن أن يشمل الجميع بدءاً من مصرف لبنان كونها أموال عامة للبنانيين، ولا حاجة الى إجراء تعديل في القانون كمقدمة للتدقيق.

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان "سلامة يرعى التحويل من الليرة إلى الدولار: 18% فقط من الودائع باللبناني كتبت القزي: دَولرة الاقتصاد المحلّي إلى حدّ تحوّل "الليرة" إلى مُجرّد قناعٍ للدولار الأميركي، والنقص في السيولة بالعملة الأجنبية، ضلعان رئيسيان في الأزمة الحالية. تُضاف إلى ذلك، فجوة مصرف لبنان المُقدرة بأكثر من 55 مليار دولار. رغم ذلك، تستمر المصارف بعمليات تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار، بموافقة "المركزي"، من دون أن يدخل إلى حساب الزبون أي دولار أميركي، وأضافت "تقلّص عدد الودائع بالليرة لتُصبح بحدود 18% من مُجمل الودائع في المصارف، بحيث وفّر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزَم المصارف التي حوّلت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة إلى الدولار. وقالت إنّ التصريح الذي قام به الحاكم رياض سلامة خلال لقائه في 10 الشهر الجاري وفداً من جمعية المودعين، وذكر خلاله أنّه في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين أصحاب الودائع بالليرة كان صادماً، ففيه اعتراف واضح بأنّ سياسة المركزي تقوم على التخلّص من الودائع بالليرة عبر تحويلها إلى دولارات وهمية، لن تدخل أبداً إلى حسابات الزبائن.