روسيا اليوم

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف بيع أسلحة قيمتها 23 مليار دولار للإمارات

أفادت وكالة "رويترز" بأن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لعرض تشريعات تمنع مبيعات طائرات مسيرة وأسلحة أخرى للإمارات طلبتها الإدارة الأمريكية. وقالت الوكالة إن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا الأربعاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات. وكانت "رويترز" أفادت في 6 نوفمبر بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة إلى الإمارات. ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى.

Israel News

في خطوة نادرة ، تنشر إسرائيل لقطات من هجوم في سوريا

في خطوة نادرة، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من هجوم للجيش الإسرائيلي على ثمانية أهداف عسكرية سورية وإيرانية في جنوب سوريا، والذي وقع خلال الليل. لا تميل إسرائيل إلى ادعاء المسؤولية عن مثل هذه الهجمات كجزء من سياستها المستمرة منذ سنوات في المنطقة، مما يجعل قرارها بنشر اللقطات التي سجلتها الطائرات الحربية أمرًا غير معتاد.