الوكالة الوطنية للإعلام

المكتب الإعلامي لفهمي: الخبر المتداول عن الاقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف ك1 عار من الصحة

يتم التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات، أنه بعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن تم الاتفاق على تمديد مدة الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول المقبل. ونؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن أي قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الاعلى للدفاع الذي تعود اليه صلاحية التمديد من عدمه.

وكالة الأناضول

لأول مرة.. روسيا تصدر الغاز إلى تركيا عبر منصة إلكترونية

كشفت شركة "غاز بروم" الروسية، عن توقيعها أول صفقة لبيع الغاز لتركيا، عن طريق منصة إلكترونية. وأفادت شركة الطاقة الروسية، في بيان، أنها وقعت أول صفقة لبيع الغاز إلى تركيا بقيمة 700 ألف متر مكعب من خلال منصة تداول إلكترونية. وأوضح البيان أن عملية تسليم الشحنة ستتم في كانون الأول المقبل، عند نقطة "Malkochlar" شمال غربي تركيا. وسجلت كمية الغاز المصدر من "غاز بروم" الروسية إلى تركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 42 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: أكثر من 2600 لاجئ عادوا إلى عاصمة قره باغ منذ 14 نوفمبر الجاري

أكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن أكثر من 2600 لاجئ عادوا إلى عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، ستيباناكرت، خلال الأربعة أيام الماضية، وذلك بعد توقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا. وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الأذري والأرميني برعاية روسية. هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 تشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ. وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.