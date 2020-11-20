نداء الوطن 19/11/2020

وسائل الاعلام الألمانية تشكّك ببقاء لوف

شكّكت وسائل الإعلام الألمانية في بقاء مدرب منتخب كرة القدم يواكيم لوف في منصبه الذي يحتله منذ العام 2006، بعد الخسارة التاريخية أمام إسبانيا صفر 6- في دوري الأمم الأوروبية. وكتبت صحيفة بيلد: يتعين على الاتحاد الالماني لكرة القدم الإجابة على هذا السؤال: هل يواكيم لوف الرجل المناسب لهذه البطولة؟ هل يمكننا الوثوق به لوضع الفريق على سكة النجاح في كأس أوروبا.

صلاح ما زال إيجابياً بـ"كورونا"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ان لاعبي منتخب الفراعنة محمّد صلاح ومحمّد النني ما زالا ايجابيين بفيروس كورونا، فيما انضم اليهما أحمد حسن كوكا. وقال الاتحاد في بيان على موقعه الالكتروني إن نجمي ليفربول وارسنال الانكليزيين خضعا لفحص جديد للكشف عن فيروس كوفيد 19-، الا ان نتيجتهما جاءت ايجابية، مشيراً الى متابعة حالة اللاعبين من قبل المختصين في المنتخب.

الجمهورية 19/11/2020

فيفا يلغي كأسي العالم للشابات والناشئات

إتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قراراً بإلغاء بطولتي كأس العالم للشابات تحت 20 سنة 2020 وكأس العالم للناشئات تحت 17 سنة 2020، نتيجة تأثير انتشار فيروس كورونا.