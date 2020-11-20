TL

مهمة تاليف الحكومة حتى الساعة معلقة بلا احراز اي تقدم لكن في المقابل بدون اعلان اي فشل، فلوائح الازمات بالجملة فيما لائحة الحل بالكاد يمكن قرائتها.

المنار

لن يروا هدوء وان اكثروا من قنابلهم المضيئة، ولن يبصروا استقرارا وان اكثروا من المناورات، فقوات العدو المختنقة بخوفها واجراءاتها عند الحدود مع لبنان باتت متوجسة الى حد الاستنفار واطلاق النار مع كل حركة في المنطقة اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة، ما يسبب اعتداء متكررا على السيادة اللبنانية.

nbn

لم تطرأ عناصر جديدة من شأنها تحريك مسار التأليف الحكومي العالق في فوهة الجمود.

ولم يعثر المتابعون على ما يبشر بولادة وشيكة رغم تكرار اللقاءات الدورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع أن التشكيل مطلوب اليوم قبل الغد لملاحقته الكم الهائل من التحديات والأزمات الإقتصادية والمالية والمعيشية.

mtv

ليس في الأجواء حكومة في المدى المنظور ، ولا أحد يجرؤ لا من السياسيين ولا من الصحافيين على استخدام الوسائل القديمة لنفخ الآمال الكاذبة ، كالإيحاء مثلا كما في السابق ، بأن عملا جديا سيؤدي الى ان يكون للبنانيين حكومة قبل عيد الاستقلال، أو عيد الميلاد أو رأس السنة .

NTV

سلاح الفيتو اللبناني في وجه تشكيل الحكومة لا يزال أقوى وأفعل من الأصوات الدولية الباعثة على القيامة من تحت الصفر. فبعد إحاطة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وإبلاغه مجلس الأمن بالحاجة الملحة إلى تأليف حكومة كفوءة كان أحد مستشاري الرئيس الفرنسي يجمع عددا من الصحافيين في باريس لنقل رسالة يؤكد فيها أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيبقى متنبها للوضع في لبنان وأن الوزراء الجدد يجب أن يحظوا بثقة المجتمع الدولي.

OTV

المعطيات العلمية والإحصائيات الموجودة لدى وزارة الصحة العامة لا تشير إلى تحسن ملموس حتى الآن في خفض عدد الإصابات أو نسبة الوفيات بكورونا، وهذا أمر طبيعي. الكلام لوزير الصحة، الذي جدد اليوم دعوة المواطنين إلى شجاعة الصبر لتخفيض الأرقام.

LBC

لبنان عائم على آلاف ملفات الفساد المتراكمة ليس من اليوم بل منذ عهود وعقود. كانت تفتح غب الطلب فيأتي من يقفلها. تنام كالخلايا النائمة لكنها لا تموت.

الميادين

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون لمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان.

الجزيرة

لفت المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّ "جيش الدفاع يكشف أنّ الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في ​هضبة الجولان​، هي الوحدة 840 الموجّهة من قِبل ​فيلق القدس​ الإيراني.

العربية

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية".