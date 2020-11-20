لبنان الحر

أشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​، إلى أنه غير نادم "على المشاركة في ​حكومة حسان دياب​، وأنا لا أندم على أي قرار اتخذه"، معتبرا أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ليس الحل أو الإنقاذ لما نحن عليه، لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل الحكومة التي كنّا نعمل بها.

صوت لبنان

الرئيس ميشال عون خلال استقباله قائد "اليونيفيل": ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.

radio orient

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال، منال عبد الصمد، كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، طلبت فيه تزويدها بكافة المعلومات المتوافرة حول مزوري البطاقات الإعلامية، ومنتحلي صفة إعلامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.

اذاعة النور

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "تويتر": "ما كشفه رئيس دائرة المناقصات جان العلية والسجال والذي حصل حول ما أعلن، يستدعي تحريك الملف لكشف كل الحقيقة. فإما تكون شفافية وقضاء، والا فالصمت أفضل وعلى الوطن السلام بعد كل ما قيل من كلام".

صوت المدى

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى أن "اللجنة النيابية لا صلاحيات لديها لايقاف خطة حكومية، وهي حين يصدر قرار حكومي بالخطة، يحق لها أن تستوضح خاصة لتبيين إن كان هناك خلافات ومخالفات، والمشكلة وقعت بين مصرف ​لبنان​ والحكومة على ارقام الخطة الإقتصادية وأمام ​مصرف لبنان​، بالتالي القول إن اللجنة النيابية عرقلت الخطة ليس في محله".