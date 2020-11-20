قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن بلاده لن تتقيد "بمنطقة جغرافية محددة" للدفاع عن مصالحها الحيوية، وأن الخليج "منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي دورا ممتازا وفريدا في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي". قال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن أي اشتباك محدود وتكتيكي بين إيران والولايات المتحدة "يمكن أن يتحول إلى حرب بكل المقاييس.

تجددت في العاصمة الأرمينية يريفان المظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية توقيعه اتفاقية لوقف القتال في منطقة قره باغ. واغلق عشرات المحتجين المعارضين أحد مفارق الطرق وسط العاصمة، وكانوا يغنون أغنيات وطنية ويرددون شعار "نيكول الخائن!" مطالبين باشينيان بالتنحي عن الحكم.

لم يستبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة كانون اول، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أعلنت حملة ترامب، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيغان.كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعينا إليها.

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الوضع بهونغ كونغ، هو شأن داخلي يخص الصين فقط وإن دول "العيون الخمس" تخاطر بالإصابة بالعمى، إذا تجرأت على تهديد سيادة الصين وأمنها.