الجمهورية/ طوني عيسى

قال: أصبح حتميّاً أن يفكِّر أركان السلطة وفي شكل طارئ بماذا يخطِّط الإسرائيليون للبنان هذه الأيام. ما يظهر على السطح حالياً هو ضغطهم لكَسر الطموح اللبناني إلى توسيع الحدود البحرية أكثر من 1400 كلم2، فوق الـ865 كيلومتراً التي كانت موضع تَنازع في مفاوضات السنوات الأخيرة، برعاية أميركية. ولكن، هناك مؤشرات إلى أنّ إسرائيل قد تكون في صدد خطواتٍ أخرى، بعضها ربما أقلّ خطراً على لبنان من ملف الحدود، لكن بعضها الآخر أشدّ خطراً. وقال من حقّ اللبنانيين أن يشعروا بالقلق من صدمةٍ إسرائيلية تقترب، وتساءل أين ستحصل؟ وكيف؟ فأوضح قد تكون الضربة عسكرية. لكنها أيضاً قد تتخِذ طابعاً اقتصادياً أو سياسياً.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

أوضحت أنه بعدما رفع المصرف المركزي نسبة الدعم على الادوية والمستلزمات الطبية من 85 % الى 100 %، من المتوقع ان تَتكشّف قريباً ما اذا كانت ستطرأ أي تغييرات على نسبة الدعم التي يؤمّنها المركزي لكل من المحروقات والقمح والسلع الغذائية، خصوصاً مع بدء الحديث عن توجّه لترشيد الدعم. وفي السياق، كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عن خفض السلة المدعومة بنسبة تتراوح ما بين 55 الى 60 %، أي من 210 ملايين دولار الى أقل من 100 مليون دولار.

اللواء/ عمر البردان

نقل بعض المعلومات التي أوضحت أن الأسبوع المقبل سيحمل معه تطورات على صعيد الملف الحكومي، بحيث أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه من المراوحة، وإن كان هناك من يعتقد أن الرئيس المكلف سيضع كل الخيارات على الطاولة، إذا أيقن أن هناك من لا يريد حكومة فعلاً، أو أنه يريد حكومة مفصلة على قياسه، وهو أمر ليس موجوداً على أجندة الرئيس الحريري بأي شكل من الأشكال. فإما حكومة اختصاصيين غير سياسية، وإما لكل حادث حديث.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن تأخير تأليف الحكومة سيُبقي الأمور المشلولة في لبنان على حالها، وهذا الأمر لا يخدم مصلحة لبنان أولاً، إن لجهة عدم الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لدعمه من قبل الرئيس ماكرون، أو لجهة عدم البدء بتحقيق أي إصلاح فعلي مطلوب. في الوقت الذي سيُساهم فيه تسريع التشكيل الى حصول لبنان على دعم دولي واستعادة الثقة بحكومته، فضلاً عن الشروع بتطبيق الإصلاحات ومندرجات المبادرة الفرنسية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت: اذا كان الدستور يمنح الحق للرئيس حسان دياب بجمع حكومته مجدداً فان امكانية مثل هذه تبدو متعذرة بالنظر الى اسباب عدة، منها ذاك الشرخ الذي اصاب الحكومة وشتت وزراءها وباعد في ما بين عدد منهم وبين رئيس الحكومة، فضلاً عما يصر عليه دياب ذاته والذي ينقل عارفوه عنه عدم رغبته بعقد مثل هذه الجلسة من قريب او بعيد، رغم النصائح التي تنهال عليه وتمنحه الحق لحكومته بالاجتماع على قاعدة ضرب عصفورين بحجر واحد، تسيير الامور الملحة العالقة، والدفع باتجاه تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.