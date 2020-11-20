روسيا اليوم

أردوغان: لدينا القدرة على توسيع تأثيرنا في النظام العالمي الجديد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الجديد. وقال أردوغان خلال استقباله وفدا من مجلس المصدرين الأتراك، إن "الحكومة طورت البلاد على أصعدة الديمقراطية والسياسات القائمة على التنمية خلال السنوات الـ18 الماضية". وأضاف: "الحكومة ستلجأ إلى الوسائل ذاتها لاغتنام الفرص الجديدة.

ynet

لبنان يحدد نقطة انطلاق لمفاوضات الحدود البحرية مع إسرائي.

حدد الرئيس ميشال عون يوم الخميس نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل في إطار محادثات بوساطة أمريكية ، في أول تأكيد علني لموقف تقول مصادر إنه يزيد بالفعل من حجم المنطقة المتنازع عليها. بدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات الشهر الماضي مع وفود من الخصمين القدامى اجتمعت في قاعدة للأمم المتحدة لمحاولة الاتفاق على الحدود التي لم يتم حلها والتي أعاقت التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. وجاء في بيان رئاسي أن عون وجه الفريق اللبناني بضرورة أن يبدأ الخط الفاصل من النقطة البرية في رأس الناقورة كما هو محدد بموجب اتفاقية عام 1923 ويمتد باتجاه البحر في مسار قال مصدر أمني إنه يمتد المنطقة المتنازع عليها إلى حوالي 2300 كيلومتر مربع من محيطها. 860 كيلومترا مربعا.



china daily

إعادة تأكيد فوز بايدن في جورجيا في الولايات المتحدة بعد إعادة فرز الأصوات بشكل كامل على مستوى الولاية

قال مكتب وزير خارجية جورجيا إن فوز الديموقراطي جو بايدن في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة أعيد تأكيده بعد أن استكملت الولاية إعادة فرز الأصوات. ووجدت مراجعة لما يقرب من 5 ملايين صوت أن نائب الرئيس السابق حصل على 12284 صوتًا أكثر من الرئيس دونالد ترامب في المعقل الجمهوري التقليدي.