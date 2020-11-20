الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالاستقلال واستقبل دل كول: ترسيم الحدود البحرية وفق الخط البري من نقطة رأس الناقورة استنادا الى خط وسط

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في "ان تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع لبنان جميع حقوقه بالاستناد الى القوانين الدولية، وابلغ الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال استيفانو دل كول الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة تصحيح "الخط الأزرق ليصبح متطابقا للحدود البرية المعترف بها دولياً، وابلغ الرئيس عون الجنرال دل كول "شكر لبنان على المساعدة التي قدمتها "اليونيفيل" بعد انفجار مرفأ بيروت، لا سيما لجهة المساعدة في الحفاظ على الطابع التراثي في محلة مار مخايل وإزالة نحو 500 طن من الأنقاض، وحماية مبنى وزارة الخارجية والمساعدة في تنظيف المرفأ وتخزين 150 طنا من الحجارة وواجهات خشب صالحة لاعادة استعمالها.

وكالة الأناضول

تركيا.. ارتفاع في بورصة إسطنبول والليرة عقب قرار رفع الفائدة

سجلت الليرة التركية إنتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة اسطنبول)، ارتفاعا عقب قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15 بالمئة. وأعطى قرار المركزي التركي برفعه سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، مؤشرا على تبسيط السياسة النقدية في تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيان من الجيش المصري بشأن انفجار خط غاز سيناء

أصدر الجيش المصري، اليوم الخميس، بيانا عاجلا بشأن انفجار خط غاز شمال سيناء.

القاهرة – سبوتنيك. أعلن المتحدث العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، وقوع انفجار محدود في خط أنابيب للغاز بمنطقة سبيكة شمالي سيناء، دون وقوع إصابات أو خسائر. وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان، اليوم الخميس حدث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أي إصابات أو خسائر وجاري التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث.