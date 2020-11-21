TL

أنهى الاغلاق العام اليوم يومه السابع، وإذا كان لا بد من مراجعة لنتائج الاسبوع الأول بالارقام، فيكفي إستعراض رقمين يحملان مدلولات دامغة.

فقد سطرت قوى الامن عشرين ألف محضر مخالفة لقرار الاغلاق في سبعة أيام، فيما سجلت وزارة الصحة في اليوم السابع للاغلاق 1709 إصابات بفيروس كورونا. وتسألون بعد لماذا لم ينخفض منحنى الاصابات في اليوم السابع؟

المنار

جناية بل جريمة اطاحت بالتدقيق الجنائي المالي، وبأمل اللبنانيين في الوصول الى المرتكبين الحقيقيين للكارثة الاقتصادية الوطنية والهادرين لاموال الدولة وودائع شعبها. فاستقالت الشركة التي وقعت العقد مع الدولة اللبنانية للتدقيق، بعدما حجبت الوثائق الرسمية عنها.

nbn

بدأ الإستقلال بحكومة... فأين نحن؟ كلمات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إكتفى بقولها رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية عيد الإستقلال.

كلمات تختصر كل المشهد... تعكس الحاجة إلى ولادة سريعة للحكومة، تطلق تصحيح المسارات المالية والإقتصادية والمعيشية كمشية العسكر المرصوص الغائبة هذا العام.

mtv

ومن بعبدا تم الإعلان عن تبلغ وزارة المالية توقف شركة ALVAREZ & MARSAL عن العمل في التدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب عدم حصولها على المستندات المطلوبة للمباشرة في تنفيذ مهمتها.

NTV

قنابل مضيئة إسرائيلية فوق سهل مرجعيون، هبوط مظلي تركي فوق سهل عدلون، وما بين السهلين لم يلتقط المرصد اللبناني إشارة الهبوط الآمن لمسار التأليف، إذ ما زالت رياح المحاصصة ترمي بالتشكيلة بين مدرجي بعبدا وبيت الوسط.

ويبدو أن مصلحة أرصاد التأليف لن تصدر نشرة الأحوال السياسية وتحدد المطبات الهوائية المعرقلة وحدها شركة ألفاريز "هشلت" بعدما تلاعبت بها عواصف التدقيق والسرية واقتلعتها من مهمتها فأقلعت من لبنان إلى قواعدها في مرسى دبي.

OTV

من يعرف المنظومة جيدا، لا يتفاجأ بانسحاب شركة التدقيق أبدا. فيوم طرح العماد ميشال عون التدقيق الجنائي قبل أحد عشر عاما، كانت المنظومة ضده.

ولما صار التدقيق قرارا حكوميا ومن ثم عقدا بعد انتخابه رئيسا، وفي أيام حكومة حسان دياب، ظلت المنظومة ضده. وأمام التصميم على السير بالتدقيق كعنوان يختصر أي أمل بالإصلاح، ستبقى المنظومة ضده.

LBC

ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق، وأبلغت وزير المال غازي وزني "عدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات" حتى في ظل تمديد لثلاثة اشهر، لكي يقدم البنك المركزي البيانات...

الميادين

المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني في الخارجية الأميركية إليوت أبرامز: أتوقّع المزيد من العقوبات الأميركيّة على سياسيّين لبنانيّين.

الجزيرة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، من أن ​اليمن​ يواجه "حالياً الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها ​العالم​ منذ عقود"، مشدداً على أن "الملايين قد يموتون إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة في اليمن".

العربية

لفتت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​، الى "دمج العلمين ​الإماراتي والإسرائيلي معاً في صورة واحدة"، مؤكدة ان "​السلام​ والتعاون بين إسرائيل والإمارات يتجسد الآن في واقع ​الحياة​.