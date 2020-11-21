لبنان الحر

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال القاضي ​طارق المجذوب​ واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع التربوية في ضوء الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء "​كورونا​" في ​لبنان​. كما تطرق البحث الى واقع التعليم العالي وضرورة معالجة بعض المشاكل الملحة المتعلقة به.

صوت لبنان

وزير الخارجية شربل وهبه استقبل كوبيتش وبحث معه في تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701‏

radio orient

قام الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بتوزيع مساعدات على المستشفيات الحكومية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ولفتة من وزير الصحة الدكتور حمد حسن والحاجة الملحة في معالجة تفشي فيروس "كورونا" ورفع جهوزية المستشفيات.

اذاعة النور

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ أن بعض ​وسائل الاعلام​ تتداول خبراً نقلاً عن مصادر مفاده ان رئيس التيار جبران باسيل وجّه رسالة الى الاميركيين يطلب فيها رفع العقوبات عنه.

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التدقيق الجنائي هو وحده مفتاح الحل والإنقاذ من دونه لا إصلاح ولا إسترجاع للأموال المنهوبة ولا كشف عن حقيقة الأموال المهربة".