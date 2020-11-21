اختارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحاخام أرييه لايتستون، لترؤس الصندوق الاستثماري الذي يهدف إلى "تعزيز السلام العربي الإسرائيلي"، "صندوق إبراهيم". وذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن لايتستون (40 عاما)، وهو كبير مستشاري السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لديه خلفية في المنظمات اليهودية غير الربحية، بما في ذلك الاتحاد الأرثوذكسي والمجلس الوطني لشباب الكنيس. وهو المدير التنفيذي السابق لشركة "Shining Light"، التي ترسل مساعدات لجماعات يمينية في إسرائيل.

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتمكن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، المحتجز في الولايات المتحدة، من العودة إلى اسرائيل، اعتبارا من اليوم.

أثارت تفاهمات حول تعيينات لموظفين كبار توصل إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، الليلة الماضية، غضبا في أوساط قياديين في حزب "كاحول لافان". ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن هؤلاء القياديين وصفهم للتفاهمات بأنها "تراجع فخم – معيب".

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن البرق تسبب بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، ليلة السبت – الأحد الماضي، وأن إطلاقها لم يكن متعمدا، حسبما ذكرت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف".

اقتحم عشرات المستوطنين، موقع مستوطنة "سانور"، التي تم إخلاؤها وهدم بيوتها في إطار خطة الانفصال، عام 2005. وقال المستوطنون إنهم يعتزمون إعادة الاستيطان في المكان، الذي يقع شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما عبر قادة المستوطنين عن دعمهم لهذه الخطوة.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن إعلان نظيره الأمريكي مايك بومبيو منتجات المستوطنات على أساس أنها منتج إسرائيلي، هو إقرار رسمي بضم أراضي المستوطنات لإسرائيل. وأشار إلى أن هذه الخطوة، هي "تتويج لسياسة بنيامين نتنياهو الهادفة إلى ضم المستوطنات وبتالي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل كتطبيق حرفي لصفقة القرن".