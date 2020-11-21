قال سعيد خطيب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية إن البيان الأخير المشترك لكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان غير مسؤول. ودعاها إلى الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع طهران وتنفيذ قرارات لجنة العمل المشتركة بدلا من التهرب من إنجاز واجباتها. وجدد تأكيد إيران على سلمية برنامجها النووي وشرعيته القائمة على الانسجام مع القوانين الدولية، فضلا عن كونه حقا مشروعا .

طلب بولنت أرينج النائب العضو في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، من الرئيس اردوغان، بإطلاق سراح الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش ورجل الأعمال المعروف بأعماله الخيرية عثمان كافالا. وقال أرينج إنه يعارض استمرار سجن دمرداش فيما عبر عن صدمته لاستمرار احتجاز كافالا.

قال الطبيب في الشرطة الأوغندية موزيز بياروهانجا، اليوم الجمعة إن 37 شخصا على الأقل قتلوا في احتجاجات اندلعت بعد إلقاء القبض يوم الأربعاء على مرشح الرئاسة ونجم الغناء بوبي واين. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 577 آخرين في الاضطرابات.

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الاضطرابات في بلاده عبر مركزين سريين أسستهما في أوكرانيا وبولندا. وقال "عملت استخباراتنا والروسية وفحصت هذين المركزين وليس فيهما أي بولنديين.. بل فيهما أمريكيون حصرا، وهما أشخاص أذكياء وموهوبون ومؤهلون".

أعلنت كازاخستان انسحابها من الاتفاق الموقع مع روسيا للتعاون في إطلاق الصواريخ من منطقة دومباروفسكي في مقاطعة أورينبورغ الروسية على حدود كازاخستان الشمالية.

أعلنت الاستخبارات الروسية، عن صدور حكم بالسجن لمدة 13 عاما بحق موظف كان يعمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في مدينة بريانسك، بتهمة محاولة نقل معلومات إلى جهات خارجية. وأضاف بيان الجهاز الروسي "حاول يوري يشينكو عام 2019 التواصل مع المخابرات المركزية الأمريكية لبيعهم معلومات ومستندات سرية قام بنسخها بين عامي 2015 و2017".

قال روبرت باور، المستشار القانوني لحملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يوجد في "وضع قانوني ميؤوس منه". وأوضح باور أن الدستور الأمريكي لا يسمح لمشرعي ولاية ميشيغان بإلغاء التصويت الشعبي. وجاءت تصريحات باور تزامنا مع نشر تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ "خطوة غير عادية"، بدعوته مشرعين عن ولاية ميشيغان للبيت الأبيض "في محاولة لتقويض العملية الانتخابية".

طالب مكتب المدعي العام في نيويورك بوثائق الحسم الضريبي على مدفوعات الرئيس دونالد ترامب لابنته إيفانكا مقابل خدماتها الاستشارية. بعد نشر معلومات أن "هذه المدفوعات الاستشارية غير الخاضعة للضريبة، أرسلها ترامب لأشخاص مختلفين وتقدر بحوالي 26 مليون دولار"، وأن "طلب الوثائق جاء ضمن تحقيق في التهرب الضريبي للرئيس الأمريكي".