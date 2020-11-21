بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية. و"جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا الشأن، الذي عقد في دمشق يومي 11 و12الحالي.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني، إلى ورود تقارير مقلقة بشأن حالات احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية السابقة عمودها الفقري وغيرها من الجماعات المسلحة, ولفتت إلى تلقي المفوضية أنباء "مقلقة للغاية" بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد "محاكمات" تنظمها الجهات المسيطرة على المنطقة.

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عن تصفية 16 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية عسكرية في محافظة كركوك شمالي العراق."استهدفت العملية مفرزة كاملة لبقايا داعش، وأسفرت عن قتل 16 عنصرا بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية، حيث قتل عدد منهم جراء المواجهة المباشرة، فيما تم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال محاولتهم الهرب من المواجهة".

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أن بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي في العراق لمحاربة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكر ماكينزي أن التقديرات تشير إلى أنه لا تزال لدى التنظيم قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، ولا يزال يمثل تهديدا حقيقيا.

كشفت وثائق عسكرية أمريكية، رفعت السرية عنها مؤخرا عن خيانة زعيم تنظيم "داعش"، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، لرفاقه. وتشير الوثائق العسكرية الأمريكية، إلى أن الخليفة الجديد المزعوم لـ"تنظيم داعش"، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، خان العشرات من أعضاء التنظيم في العراق أثناء احتجازه في سجن بوكا الذي تديره الولايات المتحدة في جنوب العراق في 2008. وإذا كانت التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية والأمم المتحدة التي تحدد خليفة داعش الجديد على أنه المولى، دقيقة، فإن هذا يعني أن "التنظيم الآن يقوده رجل خان العشرات من أعضاء داعش، بما في ذلك العديد من كبار القادة الذين يشغلون مناصب مجلس الشريعة والإداريين والعسكريين، إلى حد إعطاء أوصافهم المادية وأرقام هواتفهم، حتى أنه حدد هؤلاء الأفراد وأسلافهم ضمن التسلسل الهرمي التنظيمي".

قالت منظمة حقوقية مصرية بارزة، إن قوات الأمن ألقت القبض على مديرها التنفيذي، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على "تويتر" "ألقت قوة أمنية القبض على جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منزله بالمعادي". جاء القبض على هؤلاء بعدما زار دبلوماسيون كبار، المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان.

تكثف قيادات القوات المسلحة الجزائرية نشاطاتها في المنطقة الغربية من البلاد لتفقد وحداتها العسكرية منذ اندلاع التوترات الأخيرة في معبر الكركرات بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأوضحت صحيفة الشروق الجزائرية، استنادا إلى ذات المصادر، أن هذه الأوضاع هي التي تدفع بالجزائر إلى "أعلى درجات التأهب والاحتياط العسكري وفق توقع أسوأ السيناريوهات خطورة وتعقيدا"، رغم أنها "لا ترغب مطلقا في تدشين حرب أو نزاع مسلح جديد مع المغرب". لكنها، وفق مصدر الصحيفة، "لن تتسامح أبدا مع الاقتراب المغربي ولو بشبر واحد من حدودها الغربية، وفي هذه الحالة ستكون كل الردود مشروعة (...) وعلى رأسها الرد العسكري الكاسح.