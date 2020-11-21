الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مطلعين على الموقف الاميركي رؤيتهم أنّ الاستحقاق الحكومي دخل في مراوحة فرضها التشابك بين العوامل الداخلية والخارجية معطوفاً على التبدلات المفاجئة في مواقف بعض الافرقاء المعنيين، وعودة البعض الآخر عن اتفاقات نُسجت في الايام الاولى للتأليف، وزاد عليها وجود مخاوف لدى أفرقاء من الاقدام على اي خطوة غير محسوبة العواقب خلال ما تبقّى من ولاية ترامب. ومثل هذه المخاوف، يقول البعض، لا يضع حداً لها إلّا خطوة ما مؤثّرة يمكن للرئيس الفرنسي ان يُقدم عليها في قابل الايام

اللواء/ منال زعيتر

قالت أن الامور الآن خرجت من ايدي الجميع بعد ان اعاد الاميركي احياء مطلبه بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة، والترجمة العملية لهذا المطلب تعني الإفشال، اذ ان اي رئيس مكلف سواء الرئيس سعد الحريري او غيره لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الحزب. وامام هذا الواقع الداخلي والخارجي المازوم، تؤكد المصادر ان الرئيس الحريري لم يعد يملك ترف اهدار الوقت، وعليه المسارعة الى التفاهم مع فخامة ارئيس ميشال عون وتشكيل حكومة وفقا للصيغة والالية التي اتفق عليها عند تكليفه، لا سيما وان الفرنسيين ما زالوا مصرين على انجاح مبادرتهم رغم التصعيد الاميركي المستجد.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن بعض القياديين في "تيار المستقبل" عدم تردّدهم في الردّ على اتهامهم بعرقلة قيام الحكومة، من خلال القول: اذهبوا وعوّموا حكومة حسان دياب. وفق الفريق الأزرق، ظروف التأليف بعد العقوبات الأميركية باتت أصعب بحيث من الاستحالة طلب المساعدة من المجتمع الدولي اذا كان للأخير شروطه التعجيزية المتصلة بأطراف باتت على "اللوائح السوداء".

نداء الوطن/ أكرم حمدان

نقل عن مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ترى أنه "مع إعتذار "ألفاريز" يصبح مصير إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتل نيابية لتسهيل عملية التدقيق لزوم ما لا يلزم، إلا إذا تم إقناع الشركة بالإستمرار في عملها أو جرى إختيار شركة جديدة لهذه المهمة. وفي الحالة الثانية سيتم التذرع بمسألة تصريف الأعمال على الرغم من وجود فتاوى دستورية أبرزها لوزير العدل الأسبق بهيج طبارة، الذي سبق وأفتى بأحقية حكومة تصريف الأعمال في الإجتماع وإتخاذ القرارات".