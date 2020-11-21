روسيا اليوم

بوتين في قمة "آبيك": عشرات الملايين معرضون لخطر البقاء تحت خط الفقر في العالم

حذر الرئيس فلاديمير بوتين في قمة "آبيك"، من أن ينخفض ​​الناتج العالمي في 2020 بسبب فيروس كورونا بنسبة 4.4%، وفي دول "آبيك" 2.5%.

وأشار الرئيس الروسي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة اليوم عبر تقنية الفيديو، إلى أن اقتصاد روسيا سيتراجع بنسبة 3.9% هذا العام بسبب أزمة كورونا.

واعتبر بوتين أن تراجع الإنتاج الصناعي والفقر في ظل أزمة كورونا ينذر بالخطر، وقال: "تمت ملاحظة اتجاهات مقلقة في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. وبسبب الركود في الإنتاج الصناعي والاضطراب المالي، فإن عشرات الملايين من الناس معرضون لخطر البقاء تحت خط الفقر" في العالم. وأضاف، أن التناقضات الاقتصادية تتصاعد بين اللاعبين الدوليين البارزين وسط تفشي فيروس كورونا، وتابع: "مؤشرات التجارة الدولية على مدى الأشهر الستة الماضية تراجعت بأكثر من 15%. وهناك تصاعد في التناقضات الاقتصادية بين اللاعبين الرئيسيين في السوق". وأشار إلى أن روسيا اكتسبت خبرة قوية في مكافحة فيروس كورونا، وهي مستعدة لتقاسمها مع جميع الشركاء في "آبيك"، مشددا على أن اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا آمنان وفعالان، لكن المسألة الوحيدة تكمن في تنظيم إنتاج ضخم لهما.

روسيا اليوم

ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الرئيس تبون "الشجاع"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع مجلة "جون أفريك"، إنه سيفعل "كل ما أمكن" من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون "الشجاع"، بهدف "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر. وأضاف في المقابلة المطولة التي نشرت اليوم الجمعة أن "إفريقيا لا يمكنها النجاح ما لم تنجح الجزائر"، مشددا على "العلاقة المنصفة" و"الشراكة الحقيقية" التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال رفع "المحرمات" على صعيد "الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع". وأوضح أن معالجة أزمة الذاكرة مع الجزائر تكون بتجسيد المصالحة، وليس بتقديم اعتذار عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وتابع "بالنسبة إلي، أريد أن أكون مع الحقيقة والمصالحة والرئيس تبون أكد إرادته في فعل شيء مماثل".