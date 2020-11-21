الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية يوجه كلمة الاستقلال وعرض مع المجذوب الأوضاع التربوية وواقع التعليم العالي وتلقى المزيد من برقيات التهنئة

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى ال-77 للاستقلال، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة.

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع التربوية في ضوء الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في لبنان. كما تطرق البحث الى واقع التعليم العالي وضرورة معالجة بعض المشاكل الملحة المتعلقة به.

على صعيد آخر، واصل الرئيس عون تلقي المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك في كلمة، خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول. وأضاف الرئيس أردوغان: "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا". وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا". وأردف: "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب".