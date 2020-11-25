الشرق الأوسط 20/11/2020

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع اسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الاميركية خلال فترة الاخيرة. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الاجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية. وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار قائلاً ان التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني ان الين الضعيف افضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد اسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الاقليمية وعلى المستهلكين.

الجمهورية 24/11/2020

بيانات تركية سلبية والليرة تنخفض 1.3%

كشفت تركيا عن بيانات سلبية تعبر عن المعاناة التي يعيشها اقتصاد البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والسياسات الفاشلة التي تبناها الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان. وأعلنت وزارة السياحة التركية في بيان أمس، أن عدد الأجانب الوافدين للبلاد انخفض بنسبة 59.4 في المئة على اساس سنوي، وسجلت الليرة التركية، انخفاضاً بنسبة 1.3 في المئة مقابل الدولار.

نداء الوطن 24/11/2020

حسن: لقاح فايزر لـ 15 في المئة من اللبنانيين

أعلن وزير الصحة العامة ان الوزارة بدأت اجراء فحوص RAPID ANTIGEN للذين يشكون اعراضاً. وهي فحوص دقيقة تصدر نتيجتها بعد ثلث ساعة وتساعد في تحديد نوع الاصابة اذا كانت كورونا او انفلونزا. وعن لقاح فايزر، واشار حسن الى ان ما قامت به وزارة الصحة العامة مع هذه الشركة هو انجاز يستحق التقدير لان لبنان بدأ باكرا المفاوضات مع الشركة، ما اتاح له ان يكون من اول الدول التي تحصل على اللقاح بسعر تنافسي. لافتاً الى تأسيس لجنة لمواكبة شحن اللقاح وتسلمه لانه يتطلب ظروف تبريد خاصة. وأكد ان لا مشكلة مادية ستعترض حصول لبنان على اللقاح في ظل البحث في امكان زيادة المبلغ المحول من قرض البنك الدولي لتغطية نفقات مواجهة وباء كورونا.