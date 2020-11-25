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لبنان الحر
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عن أنه "اتفقنا مع شركة "فايزر"، أن نتسلم لقاح كورونا في خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر آذار، ونتوقع أن يكون بمنتصف شباط، أي نقول للناس أن كل الإجراءات القاسية والإلتزام سنذهب لتحقيق الأمان بهذا اللقاح أو غيره".
صوت لبنان
التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وفداً من أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية يرافقهم الشيخ عباس زغيب. وقد ناقش المجتمعون قضية العفو العام التي تطال العديد من المواطنين اللبنانيين الموقوفين، والصعوبات التي تواجه إقرار إقتراح القانون المعد لهذه الغاية.
radio orient
شارك نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف في الجلسة التي عقدتها لجنة الصحة النيابية قبل ظهر اليوم لمناقشة اقتراح قانون ترشيد دعم الدواء وتسديد ثمن الادوية.
اذاعة النور
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن الدستور اللبناني والنظام الداخلي يلزمان رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة المجلس للإنعقاد في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ استلام رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للرد عليها واتخاذ القرار المناسب في خصوصها.
صوت المدى
اوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه في ما خص كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي تضم الجميع، تحول الى الداخلية ليصدر تعميم بها ثم تنفيذها.