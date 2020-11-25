لبنان الحر

أعلن ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، عن أنه "اتفقنا مع شركة "فايزر"، أن نتسلم لقاح ​كورونا​ في خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر آذار، ونتوقع أن يكون بمنتصف شباط، أي نقول للناس أن كل الإجراءات القاسية والإلتزام سنذهب ل​تحقيق​ الأمان بهذا اللقاح أو غيره".

صوت لبنان

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ وفداً من أهالي الموقوفين في ​السجون اللبنانية​ يرافقهم الشيخ ​عباس زغيب​. وقد ناقش المجتمعون قضية ​العفو العام​ التي تطال العديد من المواطنين اللبنانيين الموقوفين، والصعوبات التي تواجه إقرار إقتراح القانون المعد لهذه الغاية.

radio orient

شارك نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ في الجلسة التي عقدتها ​لجنة الصحة النيابية​ قبل ظهر اليوم لمناقشة اقتراح قانون ترشيد دعم ​الدواء​ وتسديد ثمن الادوية​.

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​، أن الدستور اللبناني والنظام الداخلي يلزمان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بدعوة المجلس للإنعقاد في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ استلام رسالة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، للرد عليها واتخاذ القرار المناسب في خصوصها.

صوت المدى

اوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، أنه في ما خص كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي تضم الجميع، تحول الى الداخلية ليصدر تعميم بها ثم تنفيذها.