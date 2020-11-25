الوكالة الوطنية للإعلام

بري دعا إلى جلسة عامة في 27 الحالي في الاونيسكو لمناقشة رسالة عون وتلقى برقيات تهنئة بالاستقلال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع في 27/ 11/2020 في قصر الاونيسكو، وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة فخامة رئيس الجمهورية المرسلة الى المجلس النيابي بواسطة دولة رئيس المجلس لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب.

تلقى رئيس مجلس النواب برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمنى فيها لـ"لبنان وشعبه الاستقرار، مشيدا بـ"علاقات الاخوة الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين"، مثمنا "مواقف لبنان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل نيل الحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يحتفي بـ"يوم المعلم" في تركيا

احتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بمناسبة "يوم المعلم" في تركيا الموافق 24 تشرين الثاني من كل عام. وأعرب أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين الذين يؤدون مهنة التعليم المبجلة بقدر المسؤولية التي تحملها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية العراقي يصل إلى روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن وزير الخارجية وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وأوضح الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين والوفد المرافق له، الذي يضم ممثلي وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية، وصل إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.