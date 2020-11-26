كيف يمكن لخط أنابيب حديثة - حيفا أن يفيد العراق - مهدي البناي – 24/11/2020

في خضم الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، والناجمة جزئيًا عن التنافس على مصادر الطاقة، قد تلعب خطوط نقل الطاقة، كخطوط الأنابيب، دورًا أشبه بسيف ذو حدّين في السياسة الجغرافية الإقليمية. مع ذلك، وفي حين أن دور خطوط الأنابيب في المنطقة يشكل في غالب الأحيان مصدر صراع وخلاف، يبدو أنه يتحول إلى مصدر محتمل للتعاون. فخطوط الأنابيب قد تشكّل بنية ثابتة تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون على المستويين الاقتصادي والسياسي. وعلى حد قول رافائيل كانديوتي في كتابه "خطوط الأنابيب: النفط المتدفق وسياسة المواد الخام"، من شأن "خطوط الأنابيب أن تساهم في التخفيف من الصراعات الداخلية وحتى إنهائها". في هذا السياق، ثمة مشروع مقترح لا يزال خاملاً منذ فترة طويلة ويُعرف بـ "خط أنابيب حديثة حيفا"، وهذا المشروع قادر أن يصبح عاملاً رئيسيًا من عوامل الاستقرار والازدهار في المنطقة.

في الوقت نفسه، سيخدم تشغيل خط الأنابيب مصلحة إسرائيل الاقتصادية، وسوف تسعى إسرائيل إلى تحقيق الاستقرار في المناطق التي يمر عبرها خط الأنابيب. وهذا التركيز على الاستقرار سيخدم بدوره مصالح العراق، على أمل أن يأتي الدعم السياسي بين البلدين في أعقاب ذلك، بالرغم من صعوبة التغلب على العقبات السياسية الحالية التي تحول دون قيام علاقة مماثلة. باختصار، عند تنفيذ هذا المشروع في ظروف سياسية مؤاتية، من شأنه أن يفتح المجال أمام زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز القوة السياسية للدول المعنية الثلاثة. وبشكل عام، قد يكون هذا الازدهار والتعاون الناتج بين الأطراف الفاعلة في المنطقة مصدرًا رئيسيًا للسلام والاستقرار فيها.