الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي من بعبدا قبيل سفره إلى الفاتيكان: رئيس الجمهورية قام بواجباته لمعرفة سبب تعثر التحقيق الجنائي ونريد حكومة استثنائية غير حزبية

نوه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بـ"خطوة رئيس الجمهورية في إرسال كتاب إلى المجلس النيابي حول التحقيق الجنائي"، وقال: "لقد طار التحقيق الجنائي، ألا يجب ملاحقته؟ لقد قام رئيس الجمهورية بواجباته الدستورية وكتب إلى المجلس النيابي لمعرفة سبب الأمر وما يمكن القيام به. هل هذا يعني نهاية الموضوع، فنقول لمن كانوا مكلفين بالتحقيق مع السلامة إن الرئيس قام بواجباته، وما قام به هو من صلب هذه الواجبات. ومن واجبات المجلس النيابي أن يجيب على كتاب الرئيس". وشدد على "أننا نطالب دائما بمحاربة الفساد أينما كان، في كل مؤسسات الدولة، في مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات العامة والمجالس المناطقية والمحلية والا فإننا لسنا نقوم بشيء"، مؤكداً على أنه "لا يجب أن يتوقف التدقيق وعلى القضاء أن يستمر في عمله هذا".



وكالة الأناضول

ماراثون الحصول على لقاح كورونا ينطلق في 14 دولة عربية (محصلة)

فور الإعلان عن "أخبار سارة" بخصوص التجارب على لقاحات فيروس كورونا، سارعت دول عربية للإفصاح عن خططها في الحصول عليه.

وبمساع حثيثة، تسابق حكومات عربية الزمن لتوفير اللقاحات، وسط ترقب شعوبها، ومخاوف عالمية من موجات أكثر شراسة، إذ أعلنت 14 دولة أنها بصدد شرائه.

والأسبوع الماضي، أعلنت "فايزر" (Pfizer) وشريكتها الألمانية "بيونتك" (BioNTech)، أن اللقاح المرشح فعال بنسبة 95 بالمئة، مؤكدة إنتاج 50 مليون جرعة العام الجاري.

بعدها بأيام، قالت شركة "مودرنا" الأميركية، إن النتائج الأولية للقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة"، كاشفة عن خطط لإنتاج 20 مليون جرعة هذا العام.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على دور كيانات السوق في الانتعاش الاقتصادي

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن المرونة القوية لكيانات السوق أكبر مصدر للثقة بالنسبة للصين في مواجهة الصعوبات والتحديات. وأضاف أنه "في مواجهة المرض، قدمت المرونة القوية التي أظهرها أكثر من 100 مليون كيان سوقي في الصين والشعب الصيني، أقوى دعامة لأساساتنا الاقتصادية وأكبر مصدر ثقة للصين في مواجهة الصعوبات والتحديات المقبلة". وعزا لي الانتعاش المطرد للاقتصاد الصيني إلى جهود موازية لدفع الإصلاح والانفتاح، ما أدى إلى تنشيط كيانات السوق وأطلق العنان للديناميكية الداخلية للاقتصاد.