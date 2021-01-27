نداء الوطن 20 /1 /2021

مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع دون ال 10 ملايين

أعلنت شركات صناعة السيارات الأوروبية أن مبيعات السيارات في أوروبا شهدت انخفاضاً "غير مسبوق" في العام 2020 مع انتشار الوباء، متراجعة بذلك الى أقل من 10 ملايين. وهذا الرقم يعدّ الأدنى المسجل منذ بداية الإصدارات الإحصائية في العام 1990، وهو أقل من 1993 و2013، الذين يعدان عامين أسودين بالنسبة الى قطاع السيارات. وهو انخفاض حاد مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى، اذ سجلت الصين أكبر سوق للسيارات عالمياً، انخفاضاً بنسبة 1.9% فقط خلال عام واحد. هذا وتتوقع الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 13% كذلك.

الجمهورية 20 /1 /2021

قفزة تاريخية للمبيعات العقارية في 2020

أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية عن العام 2020، ارتفاع عدد عمليات البيع بشكل كبير مع 82.352 عملية، بعد الهجمة التي شهدها القطاع في ضوء أزمة المصارف. وفي تفاصيل قيمة مبيعات العقارات، استحوذت بيروت على الحصة الأكبر خلال العام الماضي بنسبة 33%، يليها المتن وبعبدا بنسب متقاربة مع 17.6%.

الشرق الأوسط 19 /1 /2021

نمو الصين يتجاوز التوقعات متحدياً "كورونا"

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني، تعافياً اقتصادياً فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي بالغاً نمو بنسبة 6,5 % على أساس سنوي. فقد شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً قوياً من حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس "كورونا"، تغذيه متانة مفاجئة من قطاع التصدير، لكن الاستهلاك محرك رئيسي للنمو، لم يرق الى مستوى التوقعات وسط مخاوف من عودة الوباء. وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الالكترونية، خاصة المكتبية المنزلية منها الى جانب زيادة الطلب على المستلزمات الطبية.