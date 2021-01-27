TL

أعلن رئيس لجنة التلقيح ضد كوفيد 19 الدكتور عبد الرحمن البزري أننا سنلقح جميع الموجودين على الأرض اللبنانية تباعا"...

وفيما لبنان الرسمي منهمك بتأمين لقاحات كورونا وترتيب المنصات بدا الوضع المالي الشائك والمعيشي الضاغط يتقدم على الموضوع الحكومي ويضاف إليه الإقفال العام الذي يراوح بين التفكير في إمتداده الى ما بعد الرابع عشر من الشهر المقبل.

المنار

على قارعة تحديات جديدة يقف لبنان، مع قلة الحيلة وكثرة التحايل. المعادلة اللبنانية تحتاج الى تفسيرات يومية، في كل المجالات ، وليس في الاقتصاد او السياسة فقط، لان ما يبذل من محاولات لاستيعاب المخاطر، يصطدم بمزاجيات كاسرة في تأثيرها، خاصة لدى من يمسك بلقمة عيش المواطن.

nbn

اليوم فتح لبنان النسخة الثانية الممددة للاقفال العام والتي ستستمر حتى الثامن من شباط المقبل ما لم يحصل تمديد ثالث وأكثر.

الجهات الرسمية تقول ألا احتواء للوباء الكوروني من دون إقفال عام والإقفال العام يعني تعطيل الأعمال.

mtv

أمام هول الأزمة السياسية التي حولت تشكيل حكومة تتولى إنقاذ الدولة بشعبها ومؤسساتها وسيادتها الى مهمة مستحيلة، لم يعد امام اللبنايين سوى الصلاة بالفرنسية بأن يكون لباريس مصلحة استراتيجية عميقة في أن يبقى لبنان، وألا يكون الاهتمام الفرنسي بلبنان ينبع من دافع انساني وجداني يمكن ان يتلاشى يأسا من تصرف المسؤولين اللبنانيين.

NTV

إشتدي أزمة في طرابلس..تنفجري في مدن متضامنة فقد ضاق الخناق على شوارع تحترق عوزا. فخرجت الى التظاهر خارقة تدابير العزل حيث الجوع والإغلاق تحت سقف واحد يستدعي من السلطة توفير بدائل كبقية الدول التي تحترم شعوبها.

OTV

في الكواليس، همس عن تواصل حكومي مستعاد، وعن لقاءات في دائرة الضوء، أو بعيدا عن الإعلام.

أما في العلن، فتصعيد واضح، سواء بالتغريدات، أو بالتحركات المستعادة بشكل مفاجئ على الأرض، بلون سياسي فاقع، في تحد واضح وخطر لإجراءات الوقاية من فيروس الموت.

LBC

هل انفجر الشارع مجددا؟ طرابلس تنبئ بذلك ... ولكن هل نحن أمام استكمال مشهد الثورة؟ أم أن ما نشهده هو حراك موضعي ردا على الإقفال العام؟

الإجابة الفورية أن تمديد الإقفال العام دفع بالناس إلى الشارع، لكن هل يغير الاحتجاج من قرار السلطة التنفيذية بإجراء تعديلات على القرار؟

الميادين

افاد مراسلنا​ ان "​ريف درعا​ الغربي شهد تحليق مشترك للطيران الحربي ‎السوري والروسي على ارتفاع منخفض وذلك قبيل انتهاء المهلة الممنوحة لمسلحي درعا وهي يوم الخميس القادم حتى تنفيذ مطالب ​الدولة السورية​ لانهاء التوتر القائم في مدينة طفس بالريف الغربي وتسليم ​السلاح​ الثقيل الموجود لدى المسلحين.

الجزيرة

أكد نائب ملك ​البحرين​، ولي العهد الأمير ​سلمان بن حمد آلـ خليفة​، أن "الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين و​الولايات المتحدة​ تستند إلى أسس قوية وراسخة"، مشيرًا إلى أهمية "مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة".

العربية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيا مع ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ العلاقات الثنائية، اضافة الى أعمال مجلس التنسيق بين البلدين.