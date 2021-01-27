لبنان الحر

اعتبر مستشار ​وزير الصحة​ العامة، الدكتور محمد حيدر، أن "المواطن بحاجة لكمية معينة من الاوكسيجين وكل فرد يعاني من ضيق في ​التنفس​ بحاجة لجهاز خاص به في منزله، ونحن كوزارة صحة لا داتا مفصلة لدينا عن عدد الأجهزة أو عبوات الأوكسيجين الموجودة في ​لبنان​، وما نعرف به هو أنه يوجد أكثر من 400 آلة".

صوت لبنان

اشار رئيس ديوان ​المجلس الدستوري​ جان متى الى "ان رئيس المجلس الدستوري، نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس، ونظرا لوجود البلاد في حال طوارئ وتمديد فترة ​الاقفال العام​ حتى صباح 8/2/2021 ، يعلن اقتصار العمل طيلة فترة الإغلاق على أيام الثلاثاء والخميس في 26 الحالي و 28 منه و في 2 و 4 شباط المقبل.

radio orient

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء خدماته في لبنان، وتم التداول في الشؤون العامة.

اذاعة النور

أحال ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ مشروع ​الموازنة العامة​ لعام 2021 إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​ مرفقاً بـ​تقرير​ مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.

صوت المدى

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت وبحث معها في التطورات الاخيرة ومستقبل العلاقات اللبنانية - الاميركية بعد تسلم بايدن مهماته الرئاسية.