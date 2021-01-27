نفذت الشرطة الالمانية مداهمات في 4 مدن استهدفت اشخاصاً يشتبه بأنهم ارسلوا تمويلاً لداعش في سوريا والعراق.

هدّدت إيران بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأتها النووية، في اطار الضغط على واشنطن لرفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران.

قالت الصين، أنها ستجرى تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الاسبوع.

أدت الحكومة الجديدة في استونيا أمس اليمين الدستورية، لتصبح كايا كالاس رسمياً أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد.

إلتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية نظيره الايراني محمد جواد ظريف، ودعا لافروف الادارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي الايراني دون فرض شروط جديدة.

أبلغ سفير إيران في الامم المتحدة "لـ محطة أن بي سي" أن بلاده لم تبدأ بعد ولا تخطط لذلك عبر محادثات مع ادارة بايدن سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء بانتظار أن يقوم الرئيس الجديد بأولى خطواته لرفع العقوبات التي فرضها ترامب بعد انسحابه من الاتفاق عام 2018.