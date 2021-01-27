الشرق/ يحيى جابر

تحدّث عن الأزمات التي يمرّ بها اللبنانيون وقال: على وقع ما يعانيه هذا الشعب من أزمات متعددة العناوين والمضامين، داخلية وخارجية يأخذ عديدون من القوى والاحزاب والتيارات السياسية والمرجعيات الروحية على "الطبقة الحاكمة" وتعاملها مع الأزمات، التي تحط بكامل ثقلها وتداعياتها على لبنان، وكأنها تحصل في بلد آخر. والخلاصة أنّ "لا خلاص للبنانيين من هذه النكبات بغير "انتخابات نيابية مبكرة" تؤسّس لمجلس نيابي جديد. ول"حكومة انقاذ" حقيقي، وتأتي برئيس للجمهورية، في أسرع وقت، و قبل فوات الاوان". وأضاف أنّ لبنان، ورغم كل ما يمر به من أزمات، أمام امتحان وطني، مصيري بالغ الأهمية، وقد أثبتت التطورات والتجارب الحاجة إلى انتخابات نيابية تكون صمّام الأمان المطلوب. ولن يكون ذلك بغير الدائرة الانتخابية الواحدة، واعتماد النسبية التي تحفظ كل ما في هذا البلد من تنوعات، وعلى قاعدة المناصفة، لا أن يهيمن فريق على آخر. وتبقى العبرة في النتائج، خصوصاً وأنّ هدف أي انتخابات نيابية، في المبدأ، هو التغيير، وإلاّ "رحمة الله على الماضي".

الأخبار/ شربل كريّم

قال إنّه وبخلاف الغالبية الساحقة من بلدان العالم التي اجتاحها وباء "كورونا"، عرف القطاع الرياضي جموداً نهائياً في لبنان. ففي وقتٍ عمدت فيه غالبية البلدان الآسيوية والأوروبية إلى اعتماد آلية عودة تدريجية وفق نمطٍ سريع إلى الملاعب والمنافسات، غرّد لبنان خارج السرب رياضياً، تماماً كما هو الحال في مختلف القطاعات المتأثرة بالجائحة، حيث طغى الضياع والقرارات غير المدروسة، وبالتالي الشلل والخسائر على الوضع العام. وأضاف أنّ بين فترة إقفالٍ وأخرى لم يعرف لبنان مشهداً مشابهاً لأوروبا مثلاً حيث أُعيد إطلاق البطولة ابتداءً من أيار الماضي، وذلك لهدفٍ أساسي وهو عدم قتل الرياضة وإصابة الأندية والاتحادات بالإفلاس. أما السبب الآخر فهو الإبقاء على مساحةٍ ترفيهية للشعوب بعيداً من مآسي "كورونا" وكآبة الحجر التي يسببها المكوث في المنزل.

الديار/ صونيا رزق

تناولت موضوع الحياد الذي ناد به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي جدّد في عظته الاخيرة القول: "أنه لو كان الحياد قائماً في لبنان ما كنا لنشهد أي أزمة دستورية، بما فيها أزمة تأليف الحكومة حالياً، وعلاوة على المصالح الفئوية التي تفرز الأزمات والحروب في لبنان، يبقى السبب الرئيسي هو الانحياز وتعدد الولاءات، وأي مقاربة جديدة لوجودنا اللبناني يجب أن تنطلق من اعتماد الحياد لنحافظ على وجودنا الموحد والحر والمستقل". كما وجّه البطريرك الراعي رسالة الى الرئيس الاميركي جون بايدن، حول ما تضمنته عظته حول الحياد، آملاً منه النظر إلى قضية لبنان من دون ربطها بأي بلد آخر، وبأن يُسهم في إبعاده عن الصراعات الإقليمية، وبدعم مشروع حياده كمدخل لإستعادة استقراره. وجاءت هذه الدعوة لتذكير الرئيس الجديد بأنّ لبنان لم يعد بإستطاعته البقاء ضمن صراعات المنطقة، وبالتالي كي لا يدفع لبنان الاثمان كما تجري العادة.