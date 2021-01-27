روسيا اليوم

هزات أرضية متتالية تضرب مقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا

شهدت مقاطعة غرناطة الإسبانية هزات أرضية متتالية، الليلة الماضية بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر، ما أثار الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أرض غرناطة عادت لتهتز مجددا بعد الواقعة الأولى يوم السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 على مقياس ريختر.

وكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، على "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة... الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

روسيا اليوم

مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، باعتبارها تتعارض مع الدستور.وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لرفض مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري، راند بول، بوقف المساءلة، مقابل دعم 45 مشرعا فقط.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، القسم في ثاني عملية مساءلة لعزل ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل بول. وقال السيناتور الجمهوري إنه سيفرض تصويتا إجرائيا حول المحاكمة بعد ظهر اليوم، في أول اختبار لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة. كما صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة يوم 9 فبراير. وتسلم مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي، مساء الاثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب في إطار قضية اتهامه بـ"التحريض على التمرد"، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة المنعقدة برئاسة السيناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.