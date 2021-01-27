الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل السفيرة شيا: حرصاء على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة ومعاودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من طروحات الاجتماعات السابقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا، واجرى معها جولة افق تناولت التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية- الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولياته الرئاسية. واكد الرئيس عون خلال اللقاء "حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة". وتم التطرق خلال الاجتماع الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث اكد الرئيس عون " موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة".

وكالة الأناضول

أنقرة تدين بشدة الهجوم الصاروخي على الرياض

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت الخارجية في بيان، أن العاصمة السعودية تعرضت لهجمات صاروخية للمرة الثانية في الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الخارجية في بيانها: "ندين بشدة هذه الهجمات التي تم تحييدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي السعودية، والتي يُفهم أنها تستهدف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين". وأعربت الخارجية التركية عن تمنياتها بـ"سلامة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي". والسبت، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد، كان موجها للرياض".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إصابات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا طرابلس شمالي لبنان

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، ليل أمس، خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا طرابلس شمالي لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وشهد محيط سرايا طرابلس الحكومي شمالي لبنان، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن ما أسفر عن إصابات بين الطرفين، في ظل احتجاجات لليوم الثاني على التوالي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط فرض قيود قاسية لمواجهة جائحة كورونا.