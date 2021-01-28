فيما تباشر إدارة بايدن أداء مهامّها، ينبغي التخلي عن افتراضات عدّة بشأن الشرق الأوسط

مايكل يونغ -22 /1 /2021

اضطُرّ الشرق الأوسط، على امتداد ولايتَي باراك أوباما وولاية دونالد ترامب، إلى التكيّف مع فك الارتباط الأميركي في المنطقة، ما ولّد ديناميكيات إقليمية جديدة طرحت علامات استفهام حول عدد كبير من الافتراضات التي كانت من المسلّمات قبل فترة.

لنأخذ على سبيل المثال التطبيع الذي حصل العام الماضي بين دول عربية عدّة، وبين إسرائيل. تختلف الأسباب التي دفعت بكل دولة من هذه الدول العربية إلى اختيار هذا المسار، لكن هذه الاتفاقات مجتمعةً أسقطت فعليًا فكرة أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يزال قائمًا.

مما لا شك فيه أن تخلّي العرب عن الفلسطينيين يثير الحسرة. والآن لم يبقَ أمام الفلسطينيين في ظل غياب الدولة سوى تحصيل حقوقهم من الإسرائيليين في دولة ثنائية القومية.

ولكن تمامًا مثلما أُعيد تعريف الصراع العربي الإسرائيلي بحيث لم يعد قائمًا، تبدّل أيضًا تعريف مفهوم المقاومة، لا بل أيضًا تعريف مجموعة الدول والجهات التي تسمّي نفسها محور المقاومة، أي إيران وحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم حزب الله والنظام السوري وحركة حماس. الافتراض الثالث الذي تغيّر هو الاعتقاد بأن إيران تمتلك حقًا مشروعًا في ممارسة نفوذها في العالم العربي.

مع تسلّم بايدن الذي كان نائبًا للرئيس أوباما سُدة الرئاسة، يجب إعادة النظر جوهريًا في ذلك الافتراض. فعلى أي أساس يُعتبر هذا الاعتقاد صحيحًا، ولا سيما أن إيران لا تُقدّم نموذجًا مقبولًا للعرب؟ لا بل إن وعودها الإقليمية تكاد تكون أورويلية في تداعياتها، إذا كانت المقاومة مرادفًا للخراب، والتحرير مرادفًا للقمع.

إذا لم يعد الصراع العربي الإسرائيلي قائمًا، وإذا لم تعد المقاومة تعني الكثير، وإذا كانت الدول العربية وخصومها الإيرانيون لا يُقدّمون نماذج حكم ذات صدقية للمستقبل، فهذا يعني أن المنطقة قد أينعت وحان وقت إعادة تشكيلها على نحوٍ جذري. لا تستطيع الإدارة الجديدة في واشنطن المساعدة في هذا الصدد، بسبب تورّط الولايات المتحدة إلى حد كبير في المنظومة القديمة التي ولّدت الركود والسخط. قد تستفيد دول الشرق الأوسط من إسقاط المسلّمات السابقة، لكن امتحانها الأكبر سيكون إثبات أنها قادرة على المضي قدمًا.

لا داعي لأن يتسرع بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لنزع فتيل التوترات

دينس روس- 19 /1 /2021

ان انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها أقصى درجات الضغط الاقتصادي لم تنجحا في تغيير السلوك الإيراني، لكنهما نجحا بالتأكيد في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الإيراني. واليوم تحتاج إيران إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها وتريد من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ان موقف الرئيس بايدن هو الامتثال مقابل الامتثال، وبعبارة أخرى، تقع المسؤولية على عاتق واشنطن، والغرض من أعمال إيران الاستفزازية هو دفع إدارة بايدن إلى نزع فتيل المشكلة من خلال تخفيف العقوبات على إيران قبل القيام بأي خطوة أخرى.

بالإضافة سيكون هناك العديد من الفوائد لمثل هذا الاتفاق المتمثل بـ الأقل مقابل الأقل: فسيقلص البرنامج النووي الإيراني بطريقة من شأنها أن تمدد زمن تجاوز العتبة النووية وتجعله أقل تهديداً؛ كما سيحافظ على نظام العقوبات الخاص بالولايات المتحدة وبالتالي على نفوذها، وسوف يُكسب واشنطن الوقت لمحاولة إنجاز الاتفاقات طويلة الأجل التي يسعى إليها الرئيس بايدن والتي يأمل أن تمدد أحكام انقضاء الاتفاق النووي من جهة وتؤدي إلى تفاهمات موازية بشأن الصواريخ الباليستية وسلوك إيران في المنطقة من جهة أخرى.

ولا يُخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين ليست سهلة. ولكن إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب الحصول على المزيد من جهة الإيرانيين بينما تمنحهم أيضاً المزيد من حيث الفوائد الاقتصادية وهو أمر سيتطلب دعم الكونغرس فقد يكون من المنطقي عدم الانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي.