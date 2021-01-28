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العد العكسي لبدء الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا انطلق اليوم واعلنت خطة توزيع اللقاحات على وقع ارقام كارثية يسجلها عداد الوفيات بكورونا يوميا والذي سجل اليوم 76 حالة وفاة و 3906 اصابات بفيروس كورونا.

المنار

على درب التوقي من كورونا ومحاولة السيطرة على انتشاره، اعلن لبنان خطته الوطنية للقاح، فمتى يستحق هذا الوطن خططا اخرى بابعاد عميقة، ووجهات واضحة تخرجه من معضلاته المركبة والمفروضة؟ ثمانون في المئة من المقيمين على الاراضي اللبنانية سيصلهم اللقاح في العام الحالي، وبالدور الذي يبدأ من الطاقم الصحي، ثم مرضى الامراض المزمنة، فكبار السن، وصولا الى عامة الناس.

nbn

أبصرت خارطة اللقاح النور وهو سيسلك طريقه عبر خمس دفعات تصل أسبوعيا إلى لبنان إبتداء من منتصف شباط المقبل.

mtv

عنوان المرحلة: الإنتظار، وهو انتظار يتعلق بالوضع السياسي بقدر ما يطال الشأن الصحي. في السياسة: الترقب سيد الموقف. ومع الترقب سؤال كبير يطرح: كيف ستتعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع أزمات المنطقة، وخصوصا الملف الإيراني؟ بالتالي كيف ستنعكس السياسة الأميركية الجديدة على الواقع اللبناني المأزوم والمتفجر؟

NTV

ولليوم الثالث ظلت طرابلس عروس الخرق الذي احتدم وتطور إلى مواجهات مسائية فيما تضامنت مدن وشوارع أخرى لم تكن مدرجة في لوائح التحرك من صيدا الى البقاع.

OTV

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المعركة مع فيروس الموت. فمع إطلاق الخطة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، شدد رئيس الجمهورية انه، "لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي، مع وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة”، في وقت كان رئيس حكومة تصريف الاعمال، يؤكد أن لا شيء يمنع تمديد الإقفال في حال تفاقم الأعداد، مع التنويه بضرورة التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي.

LBC

أعلن لبنان اليوم الخطة الوطنية للقاح كورونا والتي يفترض ان تبدأ قرابة منتصف شباط المقبل مع وصول الدفعة الاولى من لقاح فايزر وتمتد حتى نهاية العام 2021 على ان تطال كل المقيمين على الاراضي اللبنانية وتغطي حوالى ثمانين في المئة من الحاجة المجتمعية.

الميادين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في خطاب ألقاه عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي، إلى علاقات أفضل بين موسكو والاتحاد الأوروبي، مؤكداً "استعداد" بلاده للعودة إلى "أجندة إيجابية".

الجزيرة

قالت وزارة الصناعة المغربية إن قطاع النسيج والملابس شهد خلال الربع الثالث من العام المنصرم نمواً ملحوظاً.

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البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي صارم وشفاف بأصول فيروس كورونا