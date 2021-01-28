لبنان الحر

دعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، "جميع المنتسبين إليها، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي وضع آلية مفصلة لبرمجة الاستفادة من لقاح كورونا معطيا الحق إلى جميع المنتسبين إلى النقابة والراغبين، في تلقي اللقاح، إلى ضرورة تقديم لوائح بأسمائهم قبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

صوت لبنان

أكّد رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، أنّ "أولويتنا مساعدة شريحة من اللبنانيين الذين هم بحاجة إلى مساعدات عينية". وقال البستاني: "نعمل مع الجهات المعنية لتوزيعها بأسرع وقت، وبطريقة عادلة".وأشار إلى أن "وزارة الإقتصاد قامت بترشيد الدعم، وأصبح يشمل 40 صنفاً".

radio orient

نظمت جمعية "التحديث والتطوير التربوي"، لقاء افتراضيا بعنوان: "لبنان إلى أين تربويا"، من إعداد الدكتورة علا القنطار وتقديمها والاعلامي خليل مرداس، تحدث فيه النائب محمد الحجار حول موضوع تشريع التعليم عن بعد في لبنان وتحدياته، وعن الدور الذي قامت به لجنة التربية النيابية في ظل جائحة كورونا.

اذاعة النور

أفادت ​وزارة الصحة العامة​ استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى ​بيروت​ وأجريت في ​المطار​ بتاريخ 24 الحالي و25 منه، وأظهرت النتائج 26 حالة إيجابية.

صوت المدى

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة وضرورة تعزيزها وتقويتها في العام الجاري، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.