توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران، واعتبر إن "تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفي حال كانت واقعية فهي أوهام.

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "هناك إجماعاً في العالم، باستثناء الكيان الصهيوني ودول صغيرة في المنطقة، على وجوب عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي". وقال أن "كرة الاتفاق النووي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتاً إلى أن "إيران ستعود عن خفض التزاماتها حول هذا الاتفاق، بشكل سريع، في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته". وأن "الدول الأوروبية عجزت عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "لا يحق لها فرض مطالب جديدة".

أكدت روسيا أن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تصبح موضوعاً للمتاجرة أو ذريعة لمراجعة الصفقة أو لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق". يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة. كما أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن لا تتخذ طهران خطوات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 12 إرهابياً من تنظيم "داعش" أثناء محاولته العبور من سوريا إلى البلاد أحدهم مدرج على اللائحة الحمراء.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أن "العالم بأكمله يتابع الخطوات" التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن على الصعيد الدولي، وقال أن هناك "طرقاً وعرة أمامهم.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثلاثة إجراءات تنفيذية تهدف إلى معالجة أزمة المناخ من بينها وقف الدخول في عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي العامة.

قال فريق تحليل التهديدات في شركة "غوغل" إنه رصد محاولة قرصنة يشتبه في أن مصدرها كوريا الشمالية، استهدفت خبراء الأمن السيبراني في الولايات المتحدة. واوضح إن "العملاء كانوا يهدفون إلى البحث عن الثغرات الأمنية في شركات ومؤسسات مختلفة"، وألقى باللوم في الهجمات على "كيان مدعوم من الحكومة الكورية الشمالية".

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بادين، لاحظا وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول الوضع بمنطقة دونباس (أوكرانيا). وقال بيسكوف إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان كان عملياً وصريحاً، وتطرق إلى عدد من المسائل، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقاً على مواصلة الحوار، ولم يتطرقا إلى إمكانية عقد لقاء شخصي خلال المكالمة الهاتفية..

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستقترح على الولايات المتحدة التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة، تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية.

حذرت موسكو من أن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني تهدد بتقويض التعاون بين الطرفين. وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إقراره بعدم فعالية ما يسمى بـ"المبادئ الخمسة" للتعامل مع روسيا، فشل خلال العام الماضي في إطلاق عملية مراجعتها، بل واصل انتهاج سياسة العقوبات بحق موسكو.