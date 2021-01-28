قالت روسيا إن قواتها لحفظ السلام لا يمكن أن تشارك في مهمة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية، وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن "قوات حفظ السلام الروسية لا تدخل ضمن تشكيلة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان. لكن الشرطة العسكرية الروسية تسهم في دعم الالتزام بالقانون وضمان الأمن ومراقبة تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق سوريا بينها مرتفعات الجولان".

أنهت القوات التركية التموضع على خطوط التماس مع القضائل التابعة لها وبين القوات السورية وتضمنت عشرات النقاط والمواقع العسكرية نشرت فيها نحو 6 ألاف جندي ومئات القط الالية والمدفعية.

أعلن الجيش السوري أن إحدى وحداته تمكنت من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على حافلات تقل عسكريين على طريق دير الزور الدولي. وقال مصدر عسكري في بيان إن وحداته قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور ـــــــ تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين.

جُرح عدد من الأشخاص بانفجار وُصف بالعنيف هز مدينة بنش في ريف محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا. ووقع الانفجار في محل لبيع الأسلحة في الحي الشمالي من البلدة.

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده أرسلت طلباً إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الرقابة الانتخابية، مؤكداً أن بغداد بصدد إرسال رسالة ثانية. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هث دعم الاتحاد الأوربي للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها، وأعلن عن تخصيص مبلغا "معينا" كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن قواتها اشتبكت مع عناصر من تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار بغرب البلاد. وأن القوة عثرت خلال العملية على مضافات لداعش، وأن العملية الأمنية مستمرة أيضا للقضاء على جيوب الإرهاب في الصحراء".

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أن التحالف الدولي وجه ضربة جوية الى "أوكار عصابات داعش" بأسلحة متطورة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52" غادرت قاعدتها لتنفيذ ثالث طلعة فوق منطقة الخليج منذ مطلع الشهر الحالي ونقلت عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، تأكيده أن القاذفة الاستراتيجية أقلعت من قاعدة باركسديل في لويزيانا، ومن المتوقع أن تنفذ تحليقاً فوق الأردن والسعودية وعلى طول السواحل الشرقية للمملكة السعودية، قرب حدود الإمارات وقطر، ثم ستعود إلى القاعدة، ضمن جهود "ردع إيران".

اتهم خبراء أمميون الحكومة اليمنية الموالية للسعودية بتبييض الأموال والفساد، وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن فساد الحكومة اليمنية "أثر على إمكانيات الوصول إلى الموارد الغذائية" في البلاد.

دعا محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، الولايات المتحدة إلى حظر الدعم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأضاف أن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".

أعلن الرئيس السلطة الفلسطنية محمود عباس أن الانتخابات المنوي إجراؤها ستشمل إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية.

أفيد أن القيادي في حركة فتح المعتقل في إسرائيل مروان البرغوني سيترشح لللانتخابات الرئاسية الفلسطنية التي أعلنت قيادات من فتح ترشيح محمود عباس.

وجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إبراهيم المصري، رسالة استهجان بسبب تدخل أعضاء الكونغرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري.